У ДБР розслідують 11 справ пов'язаних з високопосадовцями, - Труба

Труба додав, що у середу на допит у якості свідка в рамках розслідування справи щодо можливого ухилення від сплати податків та легалізації доходів від продажу заводу “Кузня на Рибальському” був викликаний експрезидент Петро Порошенко, але він не з’явився.

Про це поінформував під час брифінгу директор відомства Роман Труба, йдеться в "Укрінформ".

“Станом на сьогодні Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних проваджень за заявами різних громадян щодо можливих неправомірних дій вищих посадових осіб нашої держави. Це провадження від можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, до можливого втручання у діяльність суддів”, - сказав він.

“У цьому кримінальному провадженні досі уже проведені допити, у тому числі допит свідка Сергія Тігіпка, проведено інші допити свідків, а також виїмки документів”, - зазначив директор ДБР.

Посадовець додав, що у рамках розслідування цієї справи нікому не було оголошено про підозру.

“Усі учасники кримінального провадження перебувають у рівних умовах”, - сказав він.

За словами Труби, Порошенко має бути зацікавлений у наданні своїх показів, аби “слідство було неупереджене і повне”.

У подальшому, зазначив Труба, ДБР повторно викликатиме Порошенка на допит.

Нагадаємо, лідер партії "Європейська солідарність", колишній президент України Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував повісток від будь-яких слідчих органів.

У партії Порошенка додали, що протягом усіх днів до завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, екс-президент разом із представниками своєї команди перебувають у щоденному виборчому турі, графік якого був узгоджений заздалегідь. Зокрема, 17 липня в Порошенка запланований візит до Страсбурга.

Нагадаємо, напередодні опублікували копію повістки, якою Державне бюро розслідувань викликає на допит колишнього президента Петра Порошенка.

У повістці зазначається, що Порошенку 17 липня необхідно з’явитися до начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олега Корецького.