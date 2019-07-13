Порошенка не викликали на допит у ДБР, - Європейська солідарність

Лідер партії "Європейська солідарність", колишній президент України Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував повісток від будь-яких слідчих органів

У партії Порошенка додали, що протягом усіх днів до завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, експрезидент разом із представниками своєї команди перебувають у щоденному виборчому турі, графік якого був узгоджений заздалегідь. Зокрема, 17 липня в Порошенка запланований візит до Страсбурга.

"Прес-служба "Європейської солідарності" наголошує, що лідер партії Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне "кураторство" над Державним бюро розслідувань", – йдеться в повідомленні на сайті партії 12 липня, йдеться у "Радіо Свобода".

З 22 липня Петро Порошенко перебуватиме у Києві на своєму робочому місці, додали в прес-службі партії.

Про те, що експрезидента 17 липня викликають на допит до Державного бюро розслідувань, у прес-службі відомства повідомили 11 липня.

У ДБР не вказали, в рамках якого провадження Порошенка викликають для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, напередодні опублікували копію повістки, якою Державне бюро розслідувань викликає на допит колишнього президента Петра Порошенка.

У повістці зазначається, що Порошенку 17 липня необхідно з’явитися до начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олега Корецького.

Напередодні у ЗМІ повідомляли, що Державне бюро розслідувань викликало на допит п'ятого президента Петра Порошенка. Тепер інформація підтвердилась.

Нагадаємо, що ДБР зареєструвало сім проваджень за заявами екс-радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Більшість з них стосується Порошенка. Портнов вважає, що екс-президент причетний до державної зради, спроби захоплення державної влади, перевищення службових повноважень під час Революції Гідності в 2014 році і наступних позачергових виборах президента.

Андрій Портнов, який займав посаду радника екс-президента Віктора Януковича, в лютому 2014 року втік до Росії і переховувався там, а також в Австрії, до 2019 року. 19 травня він повернувся в Україну.

Раніше, у партії Порошенка "Європейська солідарність" заявляли про підготовку обшуків у її офісі.