Порошенка не викликали на допит у ДБР, - Європейська солідарність
"Прес-служба "Європейської солідарності" наголошує, що лідер партії Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне "кураторство" над Державним бюро розслідувань", – йдеться в повідомленні на сайті партії 12 липня, йдеться у "Радіо Свобода".
З 22 липня Петро Порошенко перебуватиме у Києві на своєму робочому місці, додали в прес-службі партії.
Про те, що експрезидента 17 липня викликають на допит до Державного бюро розслідувань, у прес-службі відомства повідомили 11 липня.
У ДБР не вказали, в рамках якого провадження Порошенка викликають для проведення слідчих дій.
Нагадаємо, напередодні опублікували копію повістки, якою Державне бюро розслідувань викликає на допит колишнього президента Петра Порошенка.
У повістці зазначається, що Порошенку 17 липня необхідно з’явитися до начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олега Корецького.
Напередодні у ЗМІ повідомляли, що Державне бюро розслідувань викликало на допит п'ятого президента Петра Порошенка. Тепер інформація підтвердилась.
Нагадаємо, що ДБР зареєструвало сім проваджень за заявами екс-радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Більшість з них стосується Порошенка. Портнов вважає, що екс-президент причетний до державної зради, спроби захоплення державної влади, перевищення службових повноважень під час Революції Гідності в 2014 році і наступних позачергових виборах президента.
Андрій Портнов, який займав посаду радника екс-президента Віктора Януковича, в лютому 2014 року втік до Росії і переховувався там, а також в Австрії, до 2019 року. 19 травня він повернувся в Україну.
Раніше, у партії Порошенка "Європейська солідарність" заявляли про підготовку обшуків у її офісі.
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