ПОЛІТИКА НОВИНИНа цей момент Державне бюро розслідує вісім кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я екс-президента України Петра Порошенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДБР розслідує вісім проваджень за участю Порошенка
Більше жодних подробиць не розкрито
Роман Труба. Фото: lb.ua
"Усього таких кримінальних проваджень вісім", - підкреслив Труба на сьогоднішньому брифінгу в Києві у відповідь на питання, скільки справ за участю Порошенка відкрито на сьогодні, повідомляє LB.ua.
Однак інших подробиць голова ДБР не розповів.
Нагадаємо, що партія ВО "Батьківщина" звернулася до Державного бюро розслідувань з заявою через доведення до штучного банкрутства української газотранспортної системи.
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26 06 2019 18:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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