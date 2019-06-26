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ДБР розслідує вісім проваджень за участю Порошенка

Більше жодних подробиць не розкрито
На цей момент Державне бюро розслідує вісім кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я екс-президента України Петра Порошенка.
ДБР розслідує вісім проваджень за участю Порошенка Роман Труба. Фото: lb.ua

"Усього таких кримінальних проваджень вісім", - підкреслив Труба на сьогоднішньому брифінгу в Києві у відповідь на питання, скільки справ за участю Порошенка відкрито на сьогодні, повідомляє LB.ua.

Однак інших подробиць голова ДБР не розповів.

Нагадаємо, що партія ВО "Батьківщина" звернулася до Державного бюро розслідувань з заявою через доведення до штучного банкрутства української газотранспортної системи.

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26 06 2019 18:34
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