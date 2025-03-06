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ПОЛІТИКА

Politico: Порошенко і Тимошенко контактують з командою Трампа за спиною Зеленського(оновлено)

06 березня 2025, 08:46
Politico: Порошенко і Тимошенко контактують з командою Трампа за спиною Зеленського(оновлено)
Фото з відкритих джерел
У Вашингтоні переконані, що Зеленського не переоберуть на другий президентський термін.

Наближені до президента США Дональда Трампа посадовці провели таємні перемовини з головними політичними опонентами президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Politico.

За словами джерел видання в українському парламенті й американського експерта з питань зовнішньої політики, представники Трампа спілкувалися з колишньою прем’єр-міністркою Юлією Тимошенко і членами партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".

У Вашингтоні переконані, що Зеленського не переоберуть на другий президентський термін через втому українців від війни та "суспільне розчарування" рівнем корупції. За даними Politico, рейтинги політика дещо зросли після конфлікту з Трампом в Овальному кабінеті.

Під час таємних розмов сторони обговорюють проведення президентських виборів після досягнення тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних переговорів. Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Дональд Трамп не втручається у внутрішню політику України. Американський міністр торгівлі Говард Лутнік казав, що "все, чого хоче Трамп — це [мати] партнера для миру".

Свіжі опитування демонструють, що Зеленський все ще популярніший за Порошенка й Тимошенко. За даними британської соціологічної компанії Survation, він має 44% підтримки, п’ятий президент України — 10%, а експрем’єр-міністрка — 5,7%.

Найближчим суперником Зеленського є колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний — як стверджується, він відстає від нього більш ніж на 20%.

Оновлено 12:42

Лідери "Батьківщини" Юлія Тимошенко та "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявили, що проти виборів в Україні до завершення війни.

Тимошенко у Facebbook написала, що команда "Батьківщини" веде перемовини з усіма союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру, а Україна готова до переговорів щодо завершення війни "під сильним лідерством Президента Трампа".

"До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови", - зазначила вона.

Петро Порошенко у свою чергу написав, що його партія публічно і прозоро працює з американськими партнерами для збереження двопартійної підтримки України.

"Суть наших розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — security first and peace through strength. А саме зброя, розвідка, санкції проти росії, фінансова підтримка, democratic resilience (свобода і демократія), трансатлантична єдність", - написав він.

Петро ПорошенкоСШАвійнаДональд ТрампЮлія ТимошенкоВолодимир Зеленський

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