ДБР опублікувало попередні висновки слідства за матеріалами розмов на плівках НАБУ

Працівники ДБР не виявили наявність тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників Бюро. Такими є попередні висновки перевірки інформації, яка з’явилася у ЗМІ після спецоперації НАБУ та САП і оприлюднення відповідних аудіозаписів.

Там нагадали, що за ініціативи директора Державного бюро розслідування 14 листопада 2025 року Головне слідче управління ДБР внесло до ЄРДР відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Слідчі перевіряли інформацію, оприлюднену медіа, зокрема щодо можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань; можливого тиску на окремих посадовців; можливого проведення обшуків "на замовлення" фігурантів кримінального провадження у так званій "справі Мідас", розслідування якої веде НАБУ.

Наразі допитали вже понад 30 осіб, провели 12 впізнань за фотознімками, скеровано 19 запитів.

У ДБР кажуть, що з'ясували, що відвідування деякими фігурантами справи НАБУ будівлі Бюро було викликане обставинами, повʼязаними з розслідуванням окремого кримінального провадження.

"Особливо ретельно перевірено можливий вплив фігурантів справи "Мідас" на співробітників ДБР. За результатами розслідування встановлено: жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося, будь-які дії на прохання фігурантів справи НАБУ не вчинялися", – зазначили у відомстві.

Також там згадали плівки, де фігурує ДБР.