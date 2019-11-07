ДБР викликало Порошенка на допит, - ЗМІ

Через яке саме провадження викликали експрезидента, не уточнюють

Державне бюро розслідувань викликало на допит п'ятого президента Петра Порошенка.

На Порошенка чекають 17 липня, повідомляє theБабель.

Більш детальних даних ДБР не подає. Також там не уточнили, у якій саме справі викликають Порошенка.

Нагадаємо, що ДБР зареєструвало сім проваджень за заявами екс-радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Більшість з них стосується Порошенка. Портнов вважає, що екс-президент причетний до державної зради, спроби захоплення державної влади, перевищення службових повноважень під час Революції Гідності в 2014 році і наступних позачергових виборах президента.

Андрій Портнов, який займав посаду радника екс-президента Віктора Януковича, в лютому 2014 року втік до Росії і переховувався там, а також в Австрії, до 2019 року. 19 травня він повернувся в Україну.

Раніше, у партії Порошенка "Європейська солідарність" заявляли про підготовку обшуків у її офісі.