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ДБР викликало Порошенка на допит, - ЗМІ

Через яке саме провадження викликали експрезидента, не уточнюють
Державне бюро розслідувань викликало на допит п'ятого президента Петра Порошенка.
ДБР викликало Порошенка на допит, - ЗМІ Фото: president.gov.ua

На Порошенка чекають 17 липня, повідомляє theБабель

Більш детальних даних ДБР не подає. Також там не уточнили, у якій саме справі викликають Порошенка.

Нагадаємо, що ДБР зареєструвало сім проваджень за заявами екс-радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Більшість з них стосується Порошенка. Портнов вважає, що екс-президент причетний до державної зради, спроби захоплення державної влади, перевищення службових повноважень під час Революції Гідності в 2014 році і наступних позачергових виборах президента.

Андрій Портнов, який займав посаду радника екс-президента Віктора Януковича, в лютому 2014 року втік до Росії і переховувався там, а також в Австрії, до 2019 року. 19 травня він повернувся в Україну.

Раніше, у партії Порошенка "Європейська солідарність" заявляли про підготовку обшуків у її офісі.

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11 07 2019 11:44
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