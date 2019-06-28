У партії Порошенка заявили про підготовку обшуків у її офісі
"З різних і достовірних джерел нам стало відомо про обшуки, які плануються в офісі "ЄС". Це прозорий офіс, тут легко очевидно проводити обшуки", – повідомила народний депутат Вікторія Сюмар, йдеться на сайті політсили.
Водночас, за її словами, в партії вбачають у цьому "суто політичні мотиви – як спробу паралізувати роботу офісу та штабу "Європейської Солідарності".
Сюмар додала, що в партії не дозволять паралізувати її роботу.
"Маски- шоу збираються влаштовувати заради шоу, яке має на меті прикрити неспроможність виконати обіцянки, дані в ході президентських виборів", – переконана вона.
Сюмар також повідомила, що "Європейська Солідарність" буде звертатися і до спостережних місій, і міжнародних структур, аби поінформувати їх про "тиск та загрозу демократичним виборам".
Водночас у партії не уточнили, яка структура та у якому провадженні готує обшуки в її офісі.
Нагадаємо, що 26 червня в партії Порошенка заявили про обшуки у Юрія Бірюкова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху