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У партії Порошенка заявили про підготовку обшуків у її офісі

"З різних і достовірних джерел нам стало відомо про обшуки, які плануються в офісі "ЄС". Це прозорий офіс, тут легко очевидно проводити обшуки"
У партії Порошенка заявили про підготовку обшуків у її офісі.
У партії Порошенка заявили про підготовку обшуків у її офісі Фото:БПП

"З різних і достовірних джерел нам стало відомо про обшуки, які плануються в офісі "ЄС". Це прозорий офіс, тут легко очевидно проводити обшуки", – повідомила народний депутат Вікторія Сюмар, йдеться на сайті політсили.

Водночас, за її словами, в партії вбачають у цьому "суто політичні мотиви – як спробу паралізувати роботу офісу та штабу "Європейської Солідарності".

Сюмар додала, що в партії не дозволять паралізувати її роботу.

"Маски- шоу збираються влаштовувати заради шоу, яке має на меті прикрити неспроможність виконати обіцянки, дані в ході президентських виборів", – переконана вона.

Сюмар також повідомила, що "Європейська Солідарність" буде звертатися і до спостережних місій, і міжнародних структур, аби поінформувати їх про "тиск та загрозу демократичним виборам".

Водночас у партії не уточнили, яка структура та у якому провадженні готує обшуки в її офісі.

Нагадаємо, що 26 червня в партії Порошенка заявили про обшуки у Юрія Бірюкова.

 

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28 06 2019 17:48
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