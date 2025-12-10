Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАБУ провело обшуки в Державній податковій службі та її регіональних підрозділах

10 грудня 2025, 13:55
Фото: nabu.gov.ua
Працівники Національного антикорупційного бюро у середу, 10 грудня, прийшли з обшуками у Державну податкову службу. Детективи провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївській областях. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

За даними податкової, кримінальне провадження стосується подій 2024 і початку 2025 року, та «повʼязане з питаннями ризикових підприємств».

"Дані досудового розслідування та подробиці справи — компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів" — йдеться у заяві ДПС.

У податковій заявили, що служба діє у правовому полі і "завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями".

24 жовтня Служба безпеки України повідомила, що правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, який функціонував за участі ексочільника Державної податкової служби та ексзаступниці начальника Головного управління податкової у Полтавській області.

СБУ заявила, що що експосадовці сприяли діяльності конвертаційного центру та забезпечували ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній. У Національному антикорупційному бюро додали, що внаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

Державна податкова службаНАБУобшуки

