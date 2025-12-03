Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАБУ взяло в роботу заяву про можливе зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів

03 грудня 2025, 13:13
НАБУ взяло в роботу заяву про можливе зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів
Фото: nabu.gov.ua
Йдеться про можливі протиправні дії посадовців закупівельного агентства Міноборони — "Державного оператора тилу".
Національне антикорупційне бюро долучило заяву про можливе зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів до кримінального провадження.
 
Про це повідомила Громадська антикорупційна рада при Міноборони, яка подала заяву до правоохоронців.
 
Йдеться про можливі протиправні дії посадовців закупівельного агентства Міноборони — "Державного оператора тилу" — при проведенні закупівель із ТОВ "Фортеця захисту" та ТОВ "Мілікон ЮА".
 
"Ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ та САП „плівок Міндіча“, була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами в межах „Міндічгейту“. Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони Рустем Умєров", — заявляли у ГАР.
НАБУвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється