НАБУ взяло в роботу заяву про можливе зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів

Йдеться про можливі протиправні дії посадовців закупівельного агентства Міноборони — "Державного оператора тилу".

Національне антикорупційне бюро долучило заяву про можливе зловживання в Міноборони на закупівлі бронежилетів до кримінального провадження.

Про це повідомила Громадська антикорупційна рада при Міноборони, яка подала заяву до правоохоронців.

Йдеться про можливі протиправні дії посадовців закупівельного агентства Міноборони — "Державного оператора тилу" — при проведенні закупівель із ТОВ "Фортеця захисту" та ТОВ "Мілікон ЮА".

"Ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ та САП „плівок Міндіча“, була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами в межах „Міндічгейту“. Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони Рустем Умєров", — заявляли у ГАР.