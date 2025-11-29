Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Єрмак заявив, що йде на фронт

29 листопада 2025, 09:12
Єрмак заявив, що йде на фронт
джерело president.gov.ua
Каже, що його "обурює відсутність підтримки від тих, хто знає правду".

Уже колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив, що йде на фронт. Це сталося після обшуків у його помешканні та робочому місці, які провели НАБУ.

Про це пише New York Post.

Журналістка видання Кейтлін Дорнбос опублікувала у соцмережі X скриншот повідомлення від нібито ексосільника ОП.

"Я вирушаю на передову і готовий до будь-яких репресій", — йдеться у текстовому повідомленні в п'ятницю ввечері. — Я чесна і порядна людина".

Потім він вибачився за те, що більше не відповідатиме на дзвінки. Він не сказав, коли і як саме планує вирушити на передову.

"Я служив Україні і був у Києві 24 лютого 2024 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні".

Єрмак не надав додаткових деталей про те, як він збирається вирушити на передову і чи приєднається він до Збройних сил України.

"Мене обезчестили, і моя гідність не була захищена, незважаючи на те, що я перебував у Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблем Зеленському; я вирушаю на передову. Мене обурює брудна кампанія проти мене, а ще більше — відсутність підтримки від тих, хто знає правду", — цитує його New York Post.

За даними журналіста The Financial Times Крістофера Міллера, цими вихідними для переговорів з американськими чиновниками щодо "мирного плану" для України замість Єрмака у Флориду вилетить секретар РНБО Рустем Умєров.

Нагадаємо, Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади.

Володимир Зеленський подякував Єрмаку за те, що “українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і мала має бути”.

війнаНАБУАндрій ЄрмакСАПфронт

