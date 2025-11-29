Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Єрмак про відставку, "мирний план" США та стосунки із Зеленським: що заявив екскерівник ОП

29 листопада 2025, 20:55
Єрмак про відставку,
Фото: РБК-Україна
Він зауважив, що в рамках мирного плану все ще є кілька складних пунктів, які потрібно узгодити під час перемовин з американцями.

У The Economist писали, що коли Андрій Єрмак дізнався про рішення президента звільнити його з посади голови ОП, то був у нестямі.

Сам він у коментарі для Financial Times підтвердив, що сьогодні мав би летіти у США на перемовини з делегацією з Києва, додаючи, що саме він відповідальний за редагування першого варіанту "мирного" плану США з 28 пунктів. 

"Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував, — наголосив він, додаючи, що в рамках цих перемовин "залишилося кілька складних пунктів", які й потрібно узгодити делегатам з Києва. — Президент, попри тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України".

Також ексголова ОП заявив, що Зеленський був його другом до роботи в офісі, і залишиться ним після відставки. 

"Він був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї", — сказав Єрмак.

28 листопада НАБУ та САП провели обшуки у Андрія Єрмака у рамках справи "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі". Єрмак співпрацює зі слідством.

Раніше НАБУ оприлюднило записи, які свідчать, що контрагентів "Енергоатому" змушували платити 10–15% «відкату» за уникнення блокування платежів («шлагбаум»). За цією схемою легалізували близько $100 млн через офіс родини Андрія Деркача.

Підозри оголосили сімом особам, серед них бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра Ігор Миронюк, виконавчий директор "Енергоатому" Дмитро Басов та чотири працівники бек-офісу. Деяких уже заарештували, інші внесли заставу.

На плівках також фігурують міністри Герман Галущенко та Світлана Гринчук, обох звільнили та вивели зі складу РНБО. Крім того, колишньому віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру та відправили під варту, пізніше внесли заставу понад 51 млн грн.

Після цих подій Зеленський і прем’єрка Юлія Свириденко оголосили аудит державних компаній і "перезавантаження" енергетики.

28 листопада глава офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади.

НАБУАндрій ЄрмакСАПВолодимир Зеленський

