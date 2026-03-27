Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджету

27 березня 2026, 14:33
У Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджету
Фото: Офіс генпрокурора
У Поплавського провели обшуки.
Правоохоронці заявили про викриття схеми розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури. Його посадовці у змові з посадовцями Міністерства освіти, мовляв, розкрадали кошти, виділені в межах державної програми з підготовки кадрів.
 
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
 
За даними слідства, йдеться про кошти за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їхніх баз практики". Протягом 2022–2023 років у межах цієї програми з державного бюджету КУК отримав близько 760 мільйонів гривень.
 
Підставою для такої суми були дані про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу. Правоохоронці вважають, що заклад міг вносити до офіційних документів неправдиві відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників, завдяки чому міг створити підстави для збільшення обсягів фінансування. Слідство також перевіряє інформацію про можливе включення до звітності людей, які фактично належали до приватного закладу освіти та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі. За попередніми даними, унаслідок таких дій державі завдано шкоди в особливо великих розмірах.
 
У Службі безпеки України уточнили, що справу розслідують за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Винним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
 
Наразі провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних людей, а також у приміщеннях Київського університету культури. Під час цього вилучили мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності. Очільником закладу є Михайло Поплавський. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини вчинення ймовірного злочину та повне коло причетних.

 

обшукиСБУвійна в Україні

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється