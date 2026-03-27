У Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджету

У Поплавського провели обшуки.

Правоохоронці заявили про викриття схеми розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури. Його посадовці у змові з посадовцями Міністерства освіти, мовляв, розкрадали кошти, виділені в межах державної програми з підготовки кадрів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, йдеться про кошти за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їхніх баз практики". Протягом 2022–2023 років у межах цієї програми з державного бюджету КУК отримав близько 760 мільйонів гривень.

Підставою для такої суми були дані про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу. Правоохоронці вважають, що заклад міг вносити до офіційних документів неправдиві відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників, завдяки чому міг створити підстави для збільшення обсягів фінансування. Слідство також перевіряє інформацію про можливе включення до звітності людей, які фактично належали до приватного закладу освіти та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі. За попередніми даними, унаслідок таких дій державі завдано шкоди в особливо великих розмірах.