Корупційне розслідування у Литві: обшуки в експрем'єра і депутата
Служба спеціальних розслідувань Литви (STT) провела обшуки в офісах у Сеймі та у домівках опозиційних політиків Саулюса Скверняліса, колишнього прем'єр-міністра, та депутата-консерватора Казиса Старкевічюса.
Про це повідомляє литовський мовник LRT.
Обшуки відбулися в межах великого корупційного розслідування, пов'язаного з підозрами у системній корупції щодо фітосанітарних сертифікатів, які видає Державна служба захисту рослин. Розслідування вже включає близько сотні обшуків.
Лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас заявив, що Старкевічюс тимчасово призупиняє членство в партії на час слідства.
Скверняліс, лідер опозиційної партії "Демократичний союз "За Литву", заявив, що підписав обіцянку про нерозголошення, тому може коментувати лише частково. Він наголосив, що "не скоїв нічого злочинного" і не розцінює обшуки як політичний тиск.
"Служби виконують свою роботу, і я її поважаю. У правовій державі ми захищаємося через законні механізми", – сказав Скверняліс.
Він додав, що ухвалюватиме рішення щодо свого лідерства в партії спокійно, розуміючи серйозність ситуації. Експрем'єр також запевнив, що не ховатиметься за депутатським імунітетом, якщо постане питання про його зняття:
"Сподіваюся, що до цього не дійде. Але точно не буду ховатися за якимись захисними статусами".
У межах розслідування чотирьох другорядних посадовців звинувачують у хабарництві в організованій групі, ще сімом представникам приватних компаній і дотичним особам висунули підозри у хабарництві та торгівлі впливом.