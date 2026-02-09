Корупційне розслідування у Литві: обшуки в експрем'єра і депутата

Вони потрапили під слідчі дії STT у межах справи про системну корупцію та хабарництво у сфері фітосанітарних сертифікатів.

Служба спеціальних розслідувань Литви (STT) провела обшуки в офісах у Сеймі та у домівках опозиційних політиків Саулюса Скверняліса, колишнього прем'єр-міністра, та депутата-консерватора Казиса Старкевічюса.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Обшуки відбулися в межах великого корупційного розслідування, пов'язаного з підозрами у системній корупції щодо фітосанітарних сертифікатів, які видає Державна служба захисту рослин. Розслідування вже включає близько сотні обшуків.

Лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас заявив, що Старкевічюс тимчасово призупиняє членство в партії на час слідства.

Скверняліс, лідер опозиційної партії "Демократичний союз "За Литву", заявив, що підписав обіцянку про нерозголошення, тому може коментувати лише частково. Він наголосив, що "не скоїв нічого злочинного" і не розцінює обшуки як політичний тиск.

"Служби виконують свою роботу, і я її поважаю. У правовій державі ми захищаємося через законні механізми", – сказав Скверняліс.

Він додав, що ухвалюватиме рішення щодо свого лідерства в партії спокійно, розуміючи серйозність ситуації. Експрем'єр також запевнив, що не ховатиметься за депутатським імунітетом, якщо постане питання про його зняття:

"Сподіваюся, що до цього не дійде. Але точно не буду ховатися за якимись захисними статусами".

У межах розслідування чотирьох другорядних посадовців звинувачують у хабарництві в організованій групі, ще сімом представникам приватних компаній і дотичним особам висунули підозри у хабарництві та торгівлі впливом.