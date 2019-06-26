В партії Порошенка заявили про обшуки у Юрія Бірюкова
"Юрій Бірюков - один з перших волонтерів, який з перших днів російської агресії допомагав Збройним силам України. Його організація "Крила Фенікса" врятувала життя сотням українських військових, забезпечуючи їх бронежилетами і касками. Він ніколи не був матеріально відповідальною посадовою особою, але його дії зупинили корупційні схеми і суттєво покращили забезпечення армії. Зараз Юрія Бірюкова намагаються безпідставно звинуватити у зворотному", - йдеться в заяві.
За яким саме рішенням суду проходять обшуки і які відомства їх проводять, не уточнюється.
Нагадаємо, що партія "Європейська солідарність" оприлюднила першу 50-ку свого виборчого списку для участі у позачергових виборах 21 липня.
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