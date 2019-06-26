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В партії Порошенка заявили про обшуки у Юрія Бірюкова

"Обшуки, які ... почалися сьогодні за відверто невмотивованим рішенням суду, партія "Європейська Солідарність" вважає цинічним політичним тиском і неприхованим переслідуванням з політичних мотивів", - йдеться в заяві партії
У кандидата в депутати, волонтера Юрія Бірюкова сьогодні проходять обшуки.
В партії Порошенка заявили про обшуки у Юрія Бірюкова Юрій Бірюков. Фото: espreso.tv

"Юрій Бірюков - один з перших волонтерів, який з перших днів російської агресії допомагав Збройним силам України. Його організація "Крила Фенікса" врятувала життя сотням українських військових, забезпечуючи їх бронежилетами і касками. Він ніколи не був матеріально відповідальною посадовою особою, але його дії зупинили корупційні схеми і суттєво покращили забезпечення армії. Зараз Юрія Бірюкова намагаються безпідставно звинуватити у зворотному", - йдеться в заяві.

За яким саме рішенням суду проходять обшуки і які відомства їх проводять, не уточнюється.

Нагадаємо, що партія "Європейська солідарність" оприлюднила першу 50-ку свого виборчого списку для участі у позачергових виборах 21 липня.

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26 06 2019 12:41
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