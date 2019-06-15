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Вибори: У партії Порошенка анонсували тотальну перевірку усіх членів списку

"Ми ... вважаємо очищення списку нормальною європейською практикою"
Політрада "Європейської Солідарністі" ініціювала перевірку усіх членів виборчого списку від партії на позачергових парламенських виборах.
Вибори: У партії Порошенка анонсували тотальну перевірку усіх членів списку Фото:БПП

"Ми ... вважаємо очищення списку нормальною європейською практикою. Результати перевірки будуть оприлюднені наступного тижня", - заявили у "Європейській Солідарності", повідомляє "Українська правда".

У партії Порошенка також заявили, що розпочали перевірку щодо обставин поведінки однієї з кандидаток від "ЄС", голови Васильківської райради Наталії Баласинович.

Нагадаємо, напередодні партія "Європейська солідарність" оприлюднила першу 50-ку свого виборчого списку для участі у позачергових виборах 21 липня.

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15 06 2019 13:44
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