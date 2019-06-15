ПОЛІТИКА НОВИНИПолітрада "Європейської Солідарністі" ініціювала перевірку усіх членів виборчого списку від партії на позачергових парламенських виборах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибори: У партії Порошенка анонсували тотальну перевірку усіх членів списку
"Ми ... вважаємо очищення списку нормальною європейською практикою"
Фото:БПП
"Ми ... вважаємо очищення списку нормальною європейською практикою. Результати перевірки будуть оприлюднені наступного тижня", - заявили у "Європейській Солідарності", повідомляє "Українська правда".
У партії Порошенка також заявили, що розпочали перевірку щодо обставин поведінки однієї з кандидаток від "ЄС", голови Васильківської райради Наталії Баласинович.
Нагадаємо, напередодні партія "Європейська солідарність" оприлюднила першу 50-ку свого виборчого списку для участі у позачергових виборах 21 липня.
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15 06 2019 13:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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