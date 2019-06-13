""Європейська солідарість" оприлюднила першу 50-ку членів партії

Партія "Європейська солідарність" оприлюднила першу 50-ку свого виборчого списку для участі у позачергових виборах 21 липня

З повним переліком можна ознайомитися на сайті "Європейської солідарності".

"Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО "Солідарна Справа Громад", – зазначили у прес-службі партії, інформують у "Радіо Свобода".

До списку зокрема потрапили Артур Герасимов, Степан Кубів, Володимир В’ятрович, Ірина Луценко, Тетяна Чорновол, Юрій Бірюков, Вікторія Сюмар. Володимир Ар’єв.

Нагадаємо, Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня представив першу десятку списку.

У першій десятці списку партії нинішній спікер парламенту Андрій Парубій, якого Порошенко назвав "фантастичним патріотом України".

Другою Порошенко представив Ірину Геращенко, нині віце-спікерку Ради.

Також у першій п'ятірці лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Раніше він заявив, що кримські татари будуть у конструктивній опозиції до Зеленського.

До першої десятки списку також увійшли: волонтерка, доброволиця Яна Зінкевич; екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка; віце-прем‘єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе; заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Читайте також: "Голос" Вакарчука представив донорів своєї передвиборчої кампанії