""Європейська солідарість" оприлюднила першу 50-ку членів партії
"Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО "Солідарна Справа Громад", – зазначили у прес-службі партії, інформують у "Радіо Свобода".
До списку зокрема потрапили Артур Герасимов, Степан Кубів, Володимир В’ятрович, Ірина Луценко, Тетяна Чорновол, Юрій Бірюков, Вікторія Сюмар. Володимир Ар’єв.
Нагадаємо, Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня представив першу десятку списку.
У першій десятці списку партії нинішній спікер парламенту Андрій Парубій, якого Порошенко назвав "фантастичним патріотом України".
Другою Порошенко представив Ірину Геращенко, нині віце-спікерку Ради.
Також у першій п'ятірці лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Раніше він заявив, що кримські татари будуть у конструктивній опозиції до Зеленського.
До першої десятки списку також увійшли: волонтерка, доброволиця Яна Зінкевич; екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка; віце-прем‘єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе; заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
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