Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Голос" Вакарчука представив донорів своєї передвиборчої кампанії

Партія "Голос" Святослава Вакарчука представила перших трьох осіб, які зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії
Перший внесок на фінансування передвиборчої кампанії зробив сам Святослав Вакарчук.
"Голос" Вакарчука представив донорів своєї передвиборчої кампанії Фото:Reuters

Зокрема, донорами "Голосу" стали інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса, регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук та екс-президент "Київстару", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов, йдеться у повідомленні прес-служби політичної сили, інформують в "Громадське".

"Ми вдячні за підтримку усім, хто прагне справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи у них свої сили й ресурси. І нам є що запропонувати у відповідь — це наш список кандидатів до парламенту, який складається з наймолодших фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати", — цитує слова Вакарчука прес-служба партії "Голос".

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями групи "Рейтинг", партія "Голос" набирає 6,4% виборців, які визначились та підуть на вибори.

Нагадаємо, напередодні у партії "Голос" сказали, що не знали про причетність одного зі своїх екс-кандидатів у депутати до організації Віктора Медведчука, тому що ця інформація була видалена з відкритих джерел.

Читайте також: Стала відома перша п'ятірка партії Саакашвілі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2019 17:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.