"Голос" Вакарчука представив донорів своєї передвиборчої кампанії

Перший внесок на фінансування передвиборчої кампанії зробив сам Святослав Вакарчук.

Зокрема, донорами "Голосу" стали інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса, регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки Тарас Лукачук та екс-президент "Київстару", засновник спільноти талановитих математиків Kontora Pi Петро Чернишов, йдеться у повідомленні прес-служби політичної сили, інформують в "Громадське".

"Ми вдячні за підтримку усім, хто прагне справжніх змін і довіряє нам їх робити. Людям, які підтримують нову політику, які самі стають змінами, вкладаючи у них свої сили й ресурси. І нам є що запропонувати у відповідь — це наш список кандидатів до парламенту, який складається з наймолодших фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати", — цитує слова Вакарчука прес-служба партії "Голос".

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями групи "Рейтинг", партія "Голос" набирає 6,4% виборців, які визначились та підуть на вибори.

Нагадаємо, напередодні у партії "Голос" сказали, що не знали про причетність одного зі своїх екс-кандидатів у депутати до організації Віктора Медведчука, тому що ця інформація була видалена з відкритих джерел.

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