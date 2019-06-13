Стала відома перша п'ятірка партії Саакашвілі Партія "Рух нових сил" представила першу п’ятірку кандидатів свого списку кандидатів у Верховну Раду

Її представив лідер партії колишній губернатор Одещини і колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі у Києві у четвер.

Фото: ukranews.com

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