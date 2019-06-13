ПОЛІТИКА НОВИНИЇї представив лідер партії колишній губернатор Одещини і колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі у Києві у четвер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стала відома перша п'ятірка партії Саакашвілі
Партія "Рух нових сил" представила першу п’ятірку кандидатів свого списку кандидатів у Верховну Раду
Фото: ukranews.com
Михеїл Саакашвілі очолює список, другий у списку партії – екс-заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, третім є народний депутат 7-го скликання Олесь Доній, четвертою у партії "Рух нових сил" записана одеська шахматистка Наталя Жукова, п’ятим – екс-міністр економіки Володимир Лановий, йдеться в "УП".
Нагадаємо, до парламентських виборів списки партій представили: партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, "Радикальна партія" Ляшка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, партія Святослава Вакарчука "Голос" та інші.
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13 06 2019 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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