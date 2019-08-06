Стала відома перша десятка партії "Голос"
Відповідний список запропонував номінаційний комітет політсили під час з'їзду 8 червня, повідомляє "Громадське".
Зокрема до першої десятки увійшли:
співак - Святослав Вакарчук;
колишня заступниця міністра економічного розвитку України - Юлія Клименко;
IT підприємиця - Кіра Рудик;
активіст - Ярослав Железняк;
членкиня правління "Центру протидії корупції" - Олександра Устінова;
юрист - Олег Макаров;
колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine - Ярослав Юрчишин;
журналіст - Сергій Рахманін;
екс-очільниця Одеської ОДА - Соломія Бобровська;
екс-засутпниця міністра охорони здоров’я - Ольга Стефанишина;
Також повідомляється, що 20-й у списку режисер Сергій Шараскін, а комік Сергій Притула - 30-й.
Раніше повідомлялось, що волонтерка, співзасновниця ініціативи "Восток-SOS" Олександра Дворецька приєдналась до партії "Голос".
Нагадаємо, 16 травня 2019-го Святослав Вакарчук створив партію "Голос" для участі парламентських виборах. Він пояснив, що не брав участі у виборах президента, бо вважає вибори у Раду важливішими.
Дострокові вибори до парламенту відбудуться 21 липня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент