Стала відома перша десятка партії "Голос" Відповідний список запропонував номінаційний комітет політсили під час з'їзду 8 червня

У "Голосі" Святослава Вакарчука визначились із першою десяткою у списку партії на дочасних виборах до Верховної Ради.

Фото:Reuters

Відповідний список запропонував номінаційний комітет політсили під час з'їзду 8 червня, повідомляє "Громадське". Зокрема до першої десятки увійшли: співак - Святослав Вакарчук; колишня заступниця міністра економічного розвитку України - Юлія Клименко; IT підприємиця - Кіра Рудик; активіст - Ярослав Железняк; членкиня правління "Центру протидії корупції" - Олександра Устінова; юрист - Олег Макаров; колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine - Ярослав Юрчишин; журналіст - Сергій Рахманін; екс-очільниця Одеської ОДА - Соломія Бобровська; екс-засутпниця міністра охорони здоров’я - Ольга Стефанишина; Також повідомляється, що 20-й у списку режисер Сергій Шараскін, а комік Сергій Притула - 30-й. Раніше повідомлялось, що волонтерка, співзасновниця ініціативи "Восток-SOS" Олександра Дворецька приєдналась до партії "Голос". Нагадаємо, 16 травня 2019-го Святослав Вакарчук створив партію "Голос" для участі парламентських виборах. Він пояснив, що не брав участі у виборах президента, бо вважає вибори у Раду важливішими. Дострокові вибори до парламенту відбудуться 21 липня.

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