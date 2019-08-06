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Стала відома перша десятка партії "Голос"

Відповідний список запропонував номінаційний комітет політсили під час з'їзду 8 червня
У "Голосі" Святослава Вакарчука визначились із першою десяткою у списку партії на дочасних виборах до Верховної Ради.
Стала відома перша десятка партії "Голос" Фото:Reuters

Відповідний список запропонував номінаційний комітет політсили під час з'їзду 8 червня, повідомляє "Громадське".

Зокрема до першої десятки увійшли:

співак - Святослав Вакарчук;

колишня заступниця міністра економічного розвитку України - Юлія Клименко;

IT підприємиця - Кіра Рудик;

активіст - Ярослав Железняк;

членкиня правління "Центру протидії корупції" - Олександра Устінова;

юрист - Олег Макаров;

колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine - Ярослав Юрчишин;

журналіст - Сергій Рахманін;

екс-очільниця Одеської ОДА - Соломія Бобровська;

екс-засутпниця міністра охорони здоров’я - Ольга Стефанишина;

Також повідомляється, що 20-й у списку режисер Сергій Шараскін, а комік Сергій Притула - 30-й.

Раніше повідомлялось, що волонтерка, співзасновниця ініціативи "Восток-SOS" Олександра Дворецька приєдналась до партії "Голос".

Нагадаємо, 16 травня 2019-го Святослав Вакарчук створив партію "Голос" для участі парламентських виборах. Він пояснив, що не брав участі у виборах президента, бо вважає вибори у Раду важливішими.

Дострокові вибори до парламенту відбудуться 21 липня.

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08 06 2019 20:31
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