Мадяр вимагає відставки президента Угорщини та обіцяє посилити НАТО

13 квітня 2026, 08:07
фото: AP
Майбутній прем'єр також заявив про долю кредиту від ЄС та кінець ізоляціонізму країни.
Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який перемагає на виборах в Угорщині, закликав президента країни Тамаша Шуйока якнайшвидше надати йому мандат на формування уряду та після цього піти у відставку.
 
Про це Мадяр заявив під час мітингу, пише Euroonews.
 
Глава "Тиси" також закликав до відставки інших державних керівників, призначених чинним прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Мадяр звинуватив їх у тому, що вони представляють інтереси партії Орбана "Фідес".
 
"Я закликаю президента Республіки негайно попросити переможця сформувати уряд, а потім піти у відставку. Я закликаю всіх маріонеток, які перебували при владі протягом останніх 16 років, зробити те саме", – сказав Мадяр.
Він також назвав перемогу своєї партії історичним мандатом і закликав прем'єр-міністра Віктора Орбана утриматися від будь-яких заходів, які обмежували б повноваження нового уряду.
 
У своїй промові Мадяр заявив, що країна знову стане сильним союзником Європи та НАТО, "тому що місце нашої країни — в Європі". Свої перші закордонні поїздки Мадяр планує до Варшави та Відня, після чого хоче відвідати Брюссель.
 
Станом на 7:00 Національна виборча комісія Угорщини оприлюднила результати підрахунку 98,93% голосів. Так, партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобуває 138 мандатів (для формування конституційної більшості потрібно 133), а "Фідес" на чолі з Орбаном — 55 мандатів.

 

Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
