Мадяр вимагає відставки президента Угорщини та обіцяє посилити НАТО
13 квітня 2026, 08:07
Майбутній прем'єр також заявив про долю кредиту від ЄС та кінець ізоляціонізму країни.
Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який перемагає на виборах в Угорщині, закликав президента країни Тамаша Шуйока якнайшвидше надати йому мандат на формування уряду та після цього піти у відставку.
Про це Мадяр заявив під час мітингу, пише Euroonews.
Глава "Тиси" також закликав до відставки інших державних керівників, призначених чинним прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Мадяр звинуватив їх у тому, що вони представляють інтереси партії Орбана "Фідес".
"Я закликаю президента Республіки негайно попросити переможця сформувати уряд, а потім піти у відставку. Я закликаю всіх маріонеток, які перебували при владі протягом останніх 16 років, зробити те саме", – сказав Мадяр.
Він також назвав перемогу своєї партії історичним мандатом і закликав прем'єр-міністра Віктора Орбана утриматися від будь-яких заходів, які обмежували б повноваження нового уряду.
У своїй промові Мадяр заявив, що країна знову стане сильним союзником Європи та НАТО, "тому що місце нашої країни — в Європі". Свої перші закордонні поїздки Мадяр планує до Варшави та Відня, після чого хоче відвідати Брюссель.
Станом на 7:00 Національна виборча комісія Угорщини оприлюднила результати підрахунку 98,93% голосів. Так, партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобуває 138 мандатів (для формування конституційної більшості потрібно 133), а "Фідес" на чолі з Орбаном — 55 мандатів.