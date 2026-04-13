Мадяр вимагає відставки президента Угорщини та обіцяє посилити НАТО

Майбутній прем'єр також заявив про долю кредиту від ЄС та кінець ізоляціонізму країни.

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який перемагає на виборах в Угорщині, закликав президента країни Тамаша Шуйока якнайшвидше надати йому мандат на формування уряду та після цього піти у відставку.

Про це Мадяр заявив під час мітингу, пише Euroonews.

Глава "Тиси" також закликав до відставки інших державних керівників, призначених чинним прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Мадяр звинуватив їх у тому, що вони представляють інтереси партії Орбана "Фідес".

"Я закликаю президента Республіки негайно попросити переможця сформувати уряд, а потім піти у відставку. Я закликаю всіх маріонеток, які перебували при владі протягом останніх 16 років, зробити те саме", – сказав Мадяр.