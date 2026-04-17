Сенатор: Трамп емоційно говорив з Іраном і зірвав голос
Президент США Дональд Трамп під час телефонних переговорів з іранською стороною нібито підвищував голос і після розмови охрип.
Про це в ефірі Fox News заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
За його словами, Трамп безпосередньо залучений до контактів із представниками Ірану.
Він стверджує, що під час однієї з нещодавніх розмов президент США емоційно попереджав іранську сторону про наслідки у разі продовження "гри".
"Розмова стала дуже напруженою… У нього навіть зник голос. Я б не хотів бути іранцем на іншому кінці цієї розмови", – переказав сенатор.
Грем також зазначив, що був здивований рівнем особистої участі Трампа в переговорах.
За даними, які він навів, нещодавні контакти між США та Іраном тривають у межах дипломатичного процесу, який включає обговорення можливих умов деескалації. Попри відсутність остаточних домовленостей, сторони заявляють про певний прогрес і не виходять із переговорів.
Медіа повідомляють, що розглядається можливість нового раунду перемовин між Вашингтоном і Тегераном у найближчий час.