У Болгарії стартували парламентські вибори

Голосування стартувало о 07:00 і триватиме до 20:00 за місцевим часом.

У Болгарії відкрилися виборчі дільниці для голосування на позачергових парламентських виборах. Це вже восьме загальнонаціональне волевиявлення за останні п'ять років.

Про це повідомляє Reuters.

Голосування стартувало о 07:00 і триватиме до 20:00 за місцевим часом. Право голосу мають близько 6,5 млн болгар.

Судячи з опитувань громадської думки напередодні виборів, лідером перегонів є партія колишнього президента Румена Радева. Її рейтинг нині становить близько 35%, що демонструє зростання популярності у порівнянні з минулим місяцем.

І хоч цей результат може стати одним із найвищих для однієї політичної сили за останні роки, його все одно недостатньо для формування самостійної парламентської більшості. Як пише видання, це означає, що Болгарію, ймовірно, чекають складні коаліційні переговори, які в минулому вже неодноразово заходили у глухий кут.