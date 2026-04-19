У Болгарії стартували парламентські вибори

19 квітня 2026, 15:15
У Болгарії стартували парламентські вибори
Голосування стартувало о 07:00 і триватиме до 20:00 за місцевим часом.

У Болгарії відкрилися виборчі дільниці для голосування на позачергових парламентських виборах. Це вже восьме загальнонаціональне волевиявлення за останні п'ять років.

Про це повідомляє Reuters.

Голосування стартувало о 07:00 і триватиме до 20:00 за місцевим часом. Право голосу мають близько 6,5 млн болгар.
 
Судячи з опитувань громадської думки напередодні виборів, лідером перегонів є партія колишнього президента Румена Радева. Її рейтинг нині становить близько 35%, що демонструє зростання популярності у порівнянні з минулим місяцем.
І хоч цей результат може стати одним із найвищих для однієї політичної сили за останні роки, його все одно недостатньо для формування самостійної парламентської більшості. Як пише видання, це означає, що Болгарію, ймовірно, чекають складні коаліційні переговори, які в минулому вже неодноразово заходили у глухий кут.
 
Напередодні виборів виконувач обов'язків прем'єр-міністра Андрей Гюров заявив про запровадження безпрецедентно жорстких заходів для боротьби з підкупом виборців та маніпуляціями. Уряд прагне забезпечити прозорість процесу, щоб уникнути чергового витка недовіри до результатів, оскільки раніше це вже ставало причиною частих розпусків парламенту.
 
О 20:00 за місцевим часом, одразу після закриття дільниць, очікують перші дані екзитполів.

 

