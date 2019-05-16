Вакарчук створив партію "Голос" для участі у виборах до Верховної Ради

Співак Святослав Вакарчук створив партію "Голос" для участі в парламентських виборах у жовтні 2019 року.

Партійний список буде формуватися під час з'їзду, але вже зараз до складу команди "Голос" увійшли екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко, екс-голова Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медичних наук Юрій Соколов, "кіборг" Андрій Шараскін (Богема), колишня в.о. голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.

"Наш голос звучить так. Перше: інтереси України і українців понад усе; друге: екзистенційний вибір України - Європа, третє: вільна економіка без олігархів; четверте: закон один для всіх; п'яте: влада підзвітна людям", - йдеться в зверненні Вакарчука, яке розповсюдила його прес-служба.

Він заявив, що "Голос" відкритий для приєднання тих, хто розділяє ці цінності.

Нагадаємо, що в 2007 році на позачергових виборах до Верховної Ради Вакарчук був 15-м номером у списку "Нашої України - Народної самооборони", отримав депутатський мандат, але через рік добровільно склав повноваження.

У вересні 2018 року Вакарчук повідомив, що готовий "змінювати країну", натякнувши про повернення в політику. Напередодні президентських виборів ці слова могли бути сприйняті як намір балотуватися, але в січні 2019 року Вакарчук оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру.

Водночас Вакарчук пообіцяв, що не буде залишатися "осторонь" і має намір разом зі своєю командою працювати над перемогою проєвропейських сил в Україні.

Раніше Святослав Вакарчук заперечив, що на парламентських виборах піде у Верховну Раду під № 1 списку партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

У березні, за даними опитування "Рейтинг", майже кожен п’ятий українець хотів би, щоб співак Святослав Вакарчук взяв участь у президентських виборах.

Співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні.

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський у березні 2019 року говорив, що готовий був поступитися Вакарчуку.