В Хорватії на парламентських виборах перемогла проукраїнська партія

Проте проукраїнський прем'єр повинен буде домовлятися про коаліцію з проросійським президентом.

В Загребі партія проукраїнського прем’єр-міністра Андрея Пленковича "Хорватський демократичний союз" перемогла на дострокових парламентських виборах.

Проте партія не набрала абсолютної більшості і муситиме домовлятися про коаліцію, повідомляє Reuters.

Після підрахунку голосів партія ХДС отримала 61 місце в 151-місному парламенті країни-члена ЄС, а це на 15 менше, ніж необхідно для більшості.

Головним опонентом був президент з проросійськими поглядами Зоран Міланович, який хоч і не мав жодного права брати участі у виборах, активно агітував за лівий блок і тим самим коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією посіла друге місце з 42 місцями, що є гіршим результатом, ніж очікувалося.

Ультраправий "Рух Батьківщини" посів третє місце, отримавши 14 крісел, і це дало йому вирішальну роль у можливій коаліції ХДС.

На думку видання, переговори будуть важкими, адже "Рух Батьківщини" пообіцяв не приєднуватися до жодного основного блоку м має застереження щодо інших менших партій.

Решта опозиційні партії, в тому числі Mozemo і Most, які отримали 10 і 11 місць відповідно, закликали всі партії об'єднатися проти ХДС.

В останньому парламенті ХДС мав більшість завдяки підтримці партії сербської меншини SDSS та інших менших партій.

Коротка виборча кампанія ознаменувалася суперництвом між прем’єр-міністром Пленковичем і президентом Мілановичем, які не погоджуються щодо конфлікту в Україні, відносин з Європейським Союзом та інших питань. Проєвропейський Пленкович виступає за допомогу Україні; Міланович ні, але щоб Хорватія і надалі продовжувала допомагати Україні, Пленковичу спершу треба зібрати новий коаліційний уряд.