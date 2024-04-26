Вашингтон бачить докази спроб Китаю вплинути на майбутні вибори у США – Блінкен

Вибори американського президента заплановані на 5 листопада.

Сполучені Штати Америки бачили докази того, що Китай намагається вплинути на майбутні вибори в країні.

Про це розповів Державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

Блінкен заявив, що США бачили докази спроб Китаю "вплинути й, можливо, втрутитися" у майбутні вибори в США, попри попереднє зобов'язання китайського лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

Блінкен по завершенню триденного візиту до Китаю, сказав, що він повторив заклик президента Джо Байдена до Сі Цзіньпіна під час їхнього саміту в Сан-Франциско в листопаді минулого року не втручатися в президентські вибори в США у 2024 році. Тоді Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не буде цього робити.

"Ми бачили, загалом кажучи, докази спроб впливу і, можливо, втручання, і ми хочемо переконатися, що це буде припинено якомога швидше", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що будь-яке втручання Китаю в вибори США є абсолютно неприйнятним.

"Я хотів би переконатися, що вони знову почули це повідомлення", - сказав Блінкен.

Вибори президента у США заплановані на 5 листопада. Наразі головними претендентами на посаду є чинний президент Джо Байден та його попередник Дональд Трамп.

Блінкен під час свого візиту заявив, що Китай постачає рф товари подвійного призначення, наприклад, верстати та мікроелектроніку. Це робить Китай найбільшим постачальником для оборонно-промислової бази росії. Він допустив можливість розширення санкцій США проти Китаю за допомогу росії.