Байден менше згадуватиме про війну в Україні напередодні виборів у США – Politico

Білий дім досяг успіху з ухваленням допомоги для України в Конгресі і тепер перемкнеться на інші питання.

Президент США Джо Байден здобув величезну перемогу у зовнішній політиці, адже минулого тижня було ухвалено законопроект про допомогу Україні розміром 60 млрд доларів. Проте напередодні виборів його команда планує зменшити увагу людей до участі Америки у війні рф проти України, адже хоче зосередитися на електораті, який має економічні проблеми.

Про це пише Politico.

"Справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена - як об'єднуюча нитка для обговорення всього, від України і Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти - тому Білий дім і помічники кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці", - зазначили у матеріалі.

Водночас експерти з питань зовнішньої політики попередили, що нездатність зосередити увагу країни на тому, що продовження підтримки України з боку США має значення, несе реальні ризики. Таким чином це може ще більше підірвати внутрішню підтримку самої війни, закрити двері для будь-якого додаткового фінансування та ускладнити головний компонент президентської спадщини Байдена, тобто "збереження давньої ролі Америки як центрального стовпа світового демократичного порядку".

"Для адміністрації Байдена важливо не віддавати публічні меседжі щодо України людям, які скептично ставляться до підтримки США. Не говорячи про це, він ризикує, особливо враховуючи, що це вже є передвиборчою тезою для тих, хто виступає проти допомоги Україні", - пояснила старший науковий співробітник Атлантичної ради Рейчел Ріццо.

Своєю чергою колишній старший радник президента Барака Обами Ден Пфайффер заявив, що зовнішня політика відіграє невелику роль на виборах, проте важливим є те, що кампанія Байдена та демократи занепокоєні щодо темпераменту та нестабільної поведінки Дональда Трампа.

За словами радника, "зовнішньополітичні кризи і його схильність схилятися перед диктаторами на кшталт путіна - це хороші докази".

Попри те, що Байден менше говоритиме про Україну, у нього все ж будуть можливості та моменти все одно наголосити на війні. Відомо, що на початку червня запланована поїздка Байдена до Франції, де він відзначить 80-ту річницю висадки військ у Нормандії. Там він, швидше за все, вшанує пам'ять жертв "найвеличнішого покоління" та проведе паралелі з нинішньою реакцією Європи і Заходу на війну рф в Україні.

Також буде ще один важливий момент, який відбудеться через місяць під час саміту НАТО у Вашингтоні. Там відзначатиметься 75-та річниця організації, де у Байдена з'явиться ще одна можливість наголосити на питаннях безпеки та свободи.

У Politico нагадали, що під час останніх передвиборчих виступів Байден зосередив свою увагу на економічних питаннях. Через війну в Україні він підкреслив позитивний вплив допомоги США на робочі місця в країні, якщо враховувати, що значна частина фінансування надається американським виробникам зброї.

"Подальше зв'язування себе з війною несе в собі певні політичні ризики. Затримки з відправкою американської допомоги вже дорого обійшлися, при цьому росія нещодавно зробила крок вперед і, як очікується, досягне ще більших успіхів у найближчі тижні, перш ніж допомога дійде до зони бойових дій. І навіть якщо зрештою ситуація зміниться, мало хто очікує, що це станеться за кілька місяців до листопадових виборів", - підкреслили у виданні.