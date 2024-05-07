Підприємства Укроборонпрому переходять до виготовлення боєприпасів за калібрами НАТО

Почали виготовляти 60-мм мінометні міни за калібрами Альянсу.

Підприємства Укроборонпрому поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО. Йдеться про 60-мм мінометні міни.

Про це розповів генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін під час Форуму оборонних індустрій Україна-ЄС, який відбувся у Брюсселі.

Сметанін зазначив, що підприємства Укроборонпрому поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін.

Також налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів, зокрема мінометних мін радянських калібрів.

"Ми знаємо орієнтовний обсяг виробництва боєприпасів на російських підприємствах і на підприємствах їх партнерів. Розуміємо, що наших власних потужностей навіть з великим зростанням виробництва недостатньо, щоб вести війну на паритетних умовах. Тому завдання підприємств Укроборонпрому та союзників України – забезпечити наші Сили оборони достатньою кількістю боєприпасів для визволення тимчасово окупованих територій", – сказав Сметанін.

Він зауважив, що "Укроборонпром" відкритий до діалогу з європейськими партнерами та готовий до різних форматів взаємодії, зокрема створення нових спільних підприємств.

"Водночас потрібно передбачити страхування інвестицій та нових потужностей, які будуть створені. Це може бути реалізовано завдяки коштам європейських фондів або заарештованих у Європі суверенних активів росії", – додав очільник "Укроборонпрому".