Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Підприємства Укроборонпрому переходять до виготовлення боєприпасів за калібрами НАТО

07 травня 2024, 11:35
Підприємства Укроборонпрому переходять до виготовлення боєприпасів за калібрами НАТО
Фото: Укроборонпром
Почали виготовляти 60-мм мінометні міни за калібрами Альянсу.

Підприємства Укроборонпрому поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО. Йдеться про 60-мм мінометні міни.

Про це розповів генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін під час Форуму оборонних індустрій Україна-ЄС, який відбувся у Брюсселі.

Сметанін зазначив, що підприємства Укроборонпрому поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін.

Також налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів, зокрема мінометних мін радянських калібрів.

"Ми знаємо орієнтовний обсяг виробництва боєприпасів на російських підприємствах і на підприємствах їх партнерів. Розуміємо, що наших власних потужностей навіть з великим зростанням виробництва недостатньо, щоб вести війну на паритетних умовах. Тому завдання підприємств Укроборонпрому та союзників України – забезпечити наші Сили оборони достатньою кількістю боєприпасів для визволення тимчасово окупованих територій", – сказав Сметанін. 

Він зауважив, що "Укроборонпром" відкритий до діалогу з європейськими партнерами та готовий до різних форматів взаємодії, зокрема створення нових спільних підприємств. 

"Водночас потрібно передбачити страхування інвестицій та нових потужностей, які будуть створені. Це може бути реалізовано завдяки коштам європейських фондів або заарештованих у Європі суверенних активів росії", – додав очільник "Укроборонпрому". 

Укроборонпромвійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

Останні матеріали

росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 травня 2024, 10:41
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Політика
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Переклад iPress – 07 травня 2024, 08:41
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Політика
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 06 травня 2024, 16:26
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 травня 2024, 12:34
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Cуспільство
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Переклад iPress – 06 травня 2024, 06:59
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і
Політика
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і "путінський Распутін" залізли у вітальню США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 травня 2024, 13:47
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Cуспільство
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Переклад iPress – 03 травня 2024, 12:58
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Політика
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Переклад iPress – 02 травня 2024, 22:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється