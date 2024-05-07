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90% доходів від заморожених російських активів мають піти на зброю для України – Шольц

07 травня 2024, 09:35
90% доходів від заморожених російських активів мають піти на зброю для України – Шольц
Олаф Шольц
Зазначається, що немає жодних зобов'язань закуповувати озброєння для українських військ виключно у Європі.

У Європі досягли домовленості щодо використання близько 90% доходів, отриманих від заморожених в Євросоюзі російських активів, на закупівлю зброї для України.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, пише Reuters.

"Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі", – цитує його заяву після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.

Зазначається, що немає жодних зобов'язань закуповувати озброєння виключно у Європі.

"Тому що насправді найважливіше зараз – поставити зброю швидко, а не тоді, коли буде збудовано нову фабрику", – наголосив Шольц.

Агентство нагадало, що ще в березні верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель виступив із пропозицією перерахувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, до фонду ЄС, який фінансує закупівлю зброю для України.

Близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії. Він має цінні папери та готівку російського Центробанку на суму, еквівалентну 190 мільярдам євро.

Олаф Шольцвійна в Україніросія окупантипідтримка України

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