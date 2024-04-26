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ПОЛІТИКА

Блінкен закликає Китай утриматися від допомоги росії, загрожує посиленням санкцій

26 квітня 2024, 15:12
Блінкен закликає Китай утриматися від допомоги росії, загрожує посиленням санкцій
Фото: Укрінформ
Як зазначають американські ЗМІ, головною метою візиту Блінкена до Китаю було намагання попередити Пекін щодо підтримки війни росії проти України.

США закликають Китай утриматися від співпраці з росії та допомозі їй у війні проти України. Вашингтон може посилити санкції проти Пекіна.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, якого цитує NBC News.

Як зазначають американські ЗМІ, головною метою візиту Блінкена до Китаю було намагання попередити Пекін щодо підтримки війни росії проти України. Блінкен під час свого візиту заявив, що Китай постачає рф товари подвійного призначення, наприклад, верстати та мікроелектроніку. Це робить Китай найбільшим постачальником для оборонно-промислової бази росії.

"росії було б важко підтримувати своє вторгнення в Україну без підтримки Китаю", - заявив держсекретар США.

Блінкен допустив можливість розширення санкцій США проти Китаю за допомогу росії.

"У випадку зі Сполученими Штатами ми вже запровадили санкції проти понад сотні китайських організацій, експортного контролю тощо. І ми повністю готові діяти, вживати додаткових заходів, і я дуже чітко заявив про це на своїх сьогоднішніх зустрічах", - сказав він.

Влада Китаю від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну заявила про нібито нейтральну позицію щодо війни. Офіційно Пекін не засудив москву, але заявив, що підтримує суверенітет України.

Нагадаємо, 24 квітня Блінкен прибув до Китаю з триденним візитом.

КитайсанкціїЕнтоні Блінкенвійна в Україні

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