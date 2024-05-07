Франція пояснила участь свого представника в "інавгурації" путіна

Те, що інавгурацію відвідає французький посол, не означає, що Франція визнає псевдовибори, з'ясували журналісти.

Присутність посла Франції на "інавгурації" російського диктатора путіна не означає, що країна вважає його обрання легітимним чи визнає його. Це лише означає, що країна "має посольство у москві".

Про це розповіло джерело у французькій дипломатії у коментарі "Суспільному".

"Францію на цій церемонії представлятиме наш посол в росії. Нагадую, що Франція взяла до відома результати президентських виборів в росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН, про що ми заявили в публічному комюніке. Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання путіна легітимним або що ми "визнаємо" його, це означає лише те, що у нас є посольство в москві", – заявило джерело у французькій дипломатії.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, на так званій інавгурація російського диктатора путіна будуть присутні шість країн Європейського Союзу. У списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.