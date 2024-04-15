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Урсула фон дер Ляєн не має шансів на ще один термін на посту голови Європейської комісії – Politico

15 квітня 2024, 11:11
Урсула фон дер Ляєн не має шансів на ще один термін на посту голови Європейської комісії – Politico
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
У червні 2024 року пройдуть вибори до Європейського парламенту.

За два місяці до червневих загальноєвропейських виборів Брюссель переповнений європейськими дипломатами та офіційними особами, які попереджають, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не має шансів на ще один п’ятирічний термін.  

Про це пише Politico.

"Вона помилково вважала, що їй усе зійде з рук. Тому деякі дрібні помилки тепер використовуються проти неї", - сказав один із представників ЄС.

Франція, чиї відносини з Німеччиною нестабільні, досі неоднозначно висловлюється на підтримку Урсули фон дер Ляєн, ймовірно, щоб домогтися поступок, хоча вона може вловити пізню можливість, щоб змінити свій рейтинг, пише видання.

"Навіть підтримка з боку її власної правоцентристської Європейської народної партії виглядає слабенькою", - йдеться у статті.

Якщо Урсула фон дер Ляєн подолає цю потенційну перешкоду у вигляді незгоди Парижа, їй також доведеться турбуватися про те, чи зможе вона заручитися підтримкою нового складу Європарламенту, в якому ультраправі, найімовірніше, будуть більш вагомим гравцем, ніж сьогодні.

"Французи не хочуть, щоб Урсула йшла червоною доріжкою з квітами на Європейській раді в червні", - сказав дипломат ЄС.

Головний речник кампанії Урсули фон дер Ляєн Олександр Вінтерштейн наголосив, що вона має подвійне навантаження як президент і як кандидат на виборах в ЄС.

"Урсула фон дер Ляєн уже відвідала Грецію, Німеччину та Латвію під час своєї кампанії, і попереду ще багато чого. Вона проводитиме наполегливу кампанію щодо трьох питань, які її дуже хвилюють: демократія, процвітання та безпека. Зокрема, вона продовжить протистояти тим, хто хоче підірвати європейську демократію, як ззовні, так і всередині Європи. На кону цих виборів багато чого", - сказав він.

Щоб отримати другий термін, Урсулі фон дер Ляєн необхідно переконати кваліфіковану більшість лідерів Євросоюзу за столом Європейської ради підтримати її. Хоча вона, найімовірніше, отримає схвалення від 12 консервативних лідерів Європи, ще належить з’ясувати, скільки підтримки вона зможе отримати крім своєї партії.

"Вона стане об’єктом величезного тиску з боку законодавців, щоб отримати їхню підтримку", - сказав інший чиновник ЄС. 

Від 6 до 9 червня 2024 року в ЄС відбудуться вибори до Європейського парламенту. Ці вибори стануть десятими за рахунком в історії ЄС. Перший склад Європарламенту було обрано 1979 року.

 

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