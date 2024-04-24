Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight

Дослідження про участь російських олігархів у виробництві дронів для війни в Україні. На прикладі представників російського аграрного бізнесу проєкт Frontelligence Insight, заснований українським офіцером резерву під псевдонімом @Tatarigami, демонструє, як вони намагаються приховати виробництво дронів під дахом аграрних компаній і роблять все, щоб уникнути санкцій, використовуючи співробітників міжнародних банків російського походження.

За допомогою маніпуляцій, приховування інформації та державної підтримки російські олігархи, які займаються виробництвом безпілотників, приховують свою діяльність, щоб уникнути санкцій, спрямованих проти їхніх підприємств. Проаналізувавши сотні документів і витоків електронної пошти, отриманих українським КіберСпротивом, Frontelligence Insight розкрила заходи, яких вживають російські підприємства, щоб обійти потенційні арешти активів.

Крім того, FI виявила випадки маніпуляцій росіян з іноземними банками з метою уникнення перевірки, а також спроби приховати та дистанціюватися від виробництва безпілотників шляхом маніпуляцій з формальними структурами власності. Незважаючи на ці зусилля, команда Frontelligence Insight не лише виявила пов'язані з ними компанії, але й осіб, які керують цими схемами.

Мошкович, Басов, Воронков. Визначення ключових гравців

російські компанії, залучені до підтримки військового виробництва, може бути нелегко ідентифікувати як такі. У випадку з російським сільськогосподарським гігантом "РусАгро", який позиціонує себе виключно як великого гравця в аграрному секторі – третього за величиною виробника бурякового цукру в росії. Власником "РусАгро" є олігарх Вадім Мошкович, який перебуває під санкціями. Іншою помітною фігурою є Максім Басов, який обіймав посаду генерального директора цієї компанії протягом 2009-2021 років. Запам'ятайте ці два імені, оскільки вони з'являтимуться в подальшому.

На додаток до їхнього зв'язку з "РусАгро", Максім Басов і Вадім Мошкович у 2021 році стали співзасновниками компанії під назвою "АссистАгро". Як "РусАгро", так і "АссистАгро" потрапили під санкції США та України.

Коли почалося повномасштабне вторгнення росії в Україну і були введені санкції проти олігархів, деякі з них зробили спроби змінити номінальних власників компаній.

Відкриті реєстри показують, що і Максім Басов, і Вадім Мошкович були замінені двома новими засновниками компанії "АссистАгро", одним з яких є Ілья Воронков, відомий як засновник ТОВ "Альбатрос".

На ТОВ "Альбатрос" накладено санкції кількома країнами за участь у виробництві розвідувальних безпілотників для Міністерства оборони росії, про що детально йдеться в записці швейцарської компанії SECO.

У записці стверджується, що безпілотники виробництва компанії "Альбатрос" були доставлені і використовувалися на сході України проти українських сил під час бойових дій. Крім того, це твердження може бути незалежно підтверджено відеодоказами, які були опубліковані самими російськими джерелами.

російський військовослужбовець з БПЛА "Альбатрос".

У 2023 році компанія "Альбатрос" розірвала зв'язки з Воронковим і знищила записи, що пов'язують її з компанією "ГЕОМІР", яка придбала "АссистАгро". І якщо це ще не все, приготуйтеся: згідно з документами, власником "ГЕОМІРА" є не хто інший, як Максім Басов.

Зв'язок між цими особами та компаніями виходить за межі простої зміни власників. Отримавши доступ до сотень електронних листів, ми виявили листування між представниками цих компаній, які обговорювали, як вирішити конкретні проблеми, пов'язані з безпілотниками. У цих дискусіях беруть участь представники таких компаній, як "РусАгро", "АссистАгро" та "Альбатрос".

Обговорення стосується тестування та питань, пов'язаних із БПЛА, і супроводжується фотографіями, що додатково підтверджує, що ці компанії пов'язані не лише спільними засновниками, але й співпрацею у виробництві безпілотників.

Прикріплене фото з платою з обговорення в електронній пошті.

З огляду на цю інформацію, повернімося до Максіма Басова та Вадіма Мошковича. 09.06.2022 Максім Басов звернувся до голови Центрального банку росії Ельвіри Набіулліної з проханням перевести фінансові активи з його кіпрської компанії на його власне ім'я, щоб уникнути санкцій.

Запропонована схема виглядає таким чином: кіпрська компанія Rigpa Limited, яка повністю належить Максіму Басову, передасть право власності на 54 мільйони депозитарних розписок "РусАгро", які на той момент перебували у брокерській компанії "Ренесанс Сек'юріті", самому Максіму Басову. Це дозволить йому використовувати їх у росії, уникнувши у такий спосіб ризику арешту активів на Кіпрі.

22 серпня він отримує лист-відмову від Центрального банку, в якому пояснюється, чому запитувані ним дії не можуть бути застосовані до його конкретного випадку.

26 жовтня 2022 року Максім Басов надіслав ще один лист-запит, але цього разу він звернувся до міністра сільського господарства Дмітрія Патрушева. Якщо це прізвище звучить знайомо, то це тому, що він є сином Ніколая Патрушева, колишнього директора ФСБ і голови Ради безпеки росії, відомого як один із найвідданіших союзників путіна.

Хоча точна відповідь, яку він отримав, залишається незрозумілою, на підставі балансового документа, виданого "Ренесанс Брокер" 10 лютого 2023 року, схоже, що депозитарні розписки "РусАгро" (Ros Agro PLC) зареєстровані на його ім'я – Максіма Басова. Це означає, що йому вдалося перевести їх із Rigpa Limited на себе, потенційно в обхід санкцій проти компанії "Рігпа".

Виробництво дронів у росії та банк UBS у Швейцарії. Є зв'язок

Водночас у серпні 2022 року Басов співпрацював з банком UBS, про що свідчить електронне листування між Максімом Басовим та двома представниками банку UBS у Швейцарії – Вікторією Соколовою та Русланом Катовим. Згідно з розмовою, Вікторія попросила Максіма надати інформацію про його зв'язок з Вадімом Мошковичем, який перебував під санкціями, для заповнення заяви KYC (Know Your Customer – Знай свого клієнта). У відповідь він пояснив, що не є бізнес-партнером Мошковича, окрім того, що є міноритарним акціонером "РусАгро".

Frontelligence Insight пише, що усвідомлює, що це вигадка, оскільки Максім Басов не лише обіймав посаду генерального директора "РусАгро" під керівництвом Мошковича до 2021 року, але й був співзасновником іншої компанії, що перебуває під санкціями, "АссистАгро", разом із ним. Крім того, у травні 2022 року, коли він писав листа Набіулліній, він не лише ідентифікував себе як Максім Басов, але й вказав свою посаду голови ради директорів "РусАгро".

Також є документальне підтвердження – зразок його додаткового запиту про уникнення санкцій, адресованого заступнику міністра фінансів Алєксєю Моісєєву, написаний у жовтні 2022 року. У цьому листуванні він прямо заявляє про свої зусилля щодо зменшення ризику накладення санкцій на депозитарні розписки "РусАгро", а також пов'язує це з олігархом Мошковичем.

Frontelligence Insight також звернули увагу на те, що для вирішення цього питання в банку UBS Басов листувався зі співробітником російського походження. Провівши додаткову перевірку, вони виявили цікаву інформацію. Згідно з повідомленням у дописі Delta Executive Search щодо Вікторії Соколової:

"...має понад 20 років досвіду роботи в корпоративному та інвестиційному банкінгу, останнім часом обіймала керівні банківські посади в Нью-Йорку та москві. Усю свою кар'єру вона присвятила консультуванню з широкого спектру фронт-офісних фінансових послуг, спочатку як висококласна аналітикиня з фондового ринку в Лондоні, а нещодавно як частина команди з обслуговування олігархів у Sberbank CIB, зосереджуючись на російських клієнтах з топ-40 рейтингу Forbes, обслуговуючи найцінніші рахунки корпоративних та інвестиційних клієнтів банку зі Швейцарії та росії".

Інший співробітник, згаданий у листуванні, – Руслан Катов. Швидкий пошук привів Frontelligence Insight до його сторінки LinkedIn, де вказано, що він є російськомовним директором в UBS.

Виходячи з документів про продаж UBS, виданих Rigpa Limited – офшорній компанії Максима Басова, зареєстрованій на Кіпрі, очевидно, що він продовжував працювати через UBS у 2023 році. Це свідчить про те, що він, ймовірно, пройшов процес KYC, незважаючи на свої зв'язки та пряму участь у діяльності компаній та осіб, що потрапили під санкції.

Документальні докази однозначно свідчать про причетність підприємств Максіма Басова, Вадіма Мошковича та Ільї Воронкова до діяльності з виробництва дронів, що приховується під виглядом існуючих сільськогосподарських підприємств. Мало того, що вони вжили активних заходів, щоб уникнути потенційного арешту активів, але, схоже, що Максім Басов також ввів в оману банк під час процесу KYC, тоді як UBS, можливо, не провів ретельну перевірку. Їхні спроби дистанціюватися від виробництва дронів шляхом маніпулювання формальною власністю та передачі активів в умовах санкційних ризиків свідчать про чітке усвідомлення своєї причетності до незаконної діяльності, що спонукає до превентивних заходів з метою уникнення потенційних наслідків.

З електронного листування стало очевидним, що такі компанії, як "РусАгро" та "АссистАгро", безпосередньо причетні до виробництва безпілотників, які допомагають вторгненню в Україну. Отже, незважаючи на їхні спроби приховати свою причетність до такої діяльності, міжнародна спільнота повинна зайняти більш рішучу позицію щодо цих компаній та їхніх афілійованих структур.

Джерело: Frontelligence Insight