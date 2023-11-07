Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight

Перший огляд війни від проєкту Frontelligence Insight, заснованого українським офіцером резерву, який використовує псевдо @Tatarigami і якого читають західні військові. Серед них генерал-лейтенант Бен Ходжес та генерал-майор Мік Раян, капітан Джон Спенсер та аналітики – Дара Масіко, Ніко Ланге, Роб Лі та інші. В поточному огляді команда Frontelligence стисло аналізує оперативну та тактичну ситуацію довкола Авдіївки та додатково інформує про постачання боєприпасів до росії з Північної Кореї.

Наша команда уважно стежить за розвитком подій в районі Авдіївки і проводить ретельний аналіз, використовуючи різні джерела, включаючи супутникові знімки, повідомлення з місця подій, розвідувальні дані з відкритих джерел (OSINT) і матеріали з закритих джерел. Ось наша оцінка поточної ситуації в Авдіївці:

росіяни продовжують спроби закріпитися на протилежному боці залізниці. Хоча їм вдалося кілька разів перетнути залізницю, вони стикаються з труднощами у забезпеченні міцного плацдарму;

в останні дні жовтня українські сили спробували провести контратаку в районі Степового механізованими підрозділами. Ця спроба була лише частково успішною і призвела до підтверджених втрат техніки з українського боку.

Через інтенсивні обстріли Степове вже не так легко обороняти, а його споруди зазнали значних пошкоджень. Цілком можливо, що російські війська врешті-решт захоплять його, але немає впевненості, що вони зможуть утримати контроль і використовувати його для подальшого просування;

наразі російські війська, ймовірно, зосереджені на двох основних цілях: Бердичі – невелике містечко на захід від Степового, через яке проходить важливий логістичний маршрут, та Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) – велика промислова зона з добре захищеними будівлями, товстими стінами і тунелями, що відіграє життєво важливу роль в обороні Авдіївки. Досягнення цих цілей вимагатиме значного виділення ресурсів.

росіяни передислокували ще два підрозділи з інших ділянок фронту, посиливши свою присутність поблизу Авдіївки. Це свідчить про те, що початкові ресурси були недостатніми для досягнення поставлених цілей і це вказує на прорахунки у плануванні.

Наша команда очікує, що протягом наступних двох тижнів доля битви за Авдіївку стане більш зрозумілою. Прибуття підкріплень може бути використано для досягнення однієї або обох вищезгаданих російських цілей. Неспроможність досягти цих цілей може призвести до того, що росіяни перейдуть до тактики із залученням невеликих тактичних груп, продовживши битву до зими, що нагадуватиме ситуацію у Вугледарі, яка перейшла від великих механізованих штурмів до війни невеликих тактичних груп на рівні відділень і взводів.

Втрата Авдіївки мала б більш масштабні наслідки для України, ніж Бахмут, серйозно вплинувши на військовий ландшафт. Крах Авдіївки відкрив би значний оперативний простір для маневру, що дозволило б російським військам просуватися в декількох напрямках, одночасно досягаючи політичної мети – відтіснити українські сили від Донецька.

І навпаки, у разі невдачі, це буде одна з найбільш принизливих битв для російської армії в цій війні, яка перевершить поразку під Вугледаром. Ми вважаємо, що російське командування добре це усвідомлює і, схоже, готове понести значно більші втрати, ніж може передбачити неупереджений спостерігач.

Загалом, нинішня ситуація, безперечно, критична для обох сторін:

росіяни демонструють готовність до наступу і перекидання підкріплень. Однак, якщо їм не вдасться закріпитися в Бердичах або на коксохімі, взяття Авдіївки в наступному місяці стане надскладним завданням. Наша команда має сумніви щодо здатності росії витримати ще одну битву, подібну до Бахмутської, яка характеризується масовим залученням десятків тисяч засуджених.

водночас, помилка в обороні або невдала контратака може надати росіянам можливість закріпитися і поступово розширити плацдарм. Такий сценарій може врешті-решт змусити українські сили залишити Авдіївку.

Постачання з Північної Кореї. Наша команда рада поділитися кількома важливими новинами щодо північнокорейських поставок. Раніше ми повідомляли, що задокументували певні контейнерні перевезення в жовтні 2023 року, що посилило нашу впевненість у твердженні нашого джерела про додаткову відправку 1 000 контейнерів у жовтні. Наші останні супутникові знімки надають візуальні докази, що підтверджують щонайменше 5 поставок між Північною Кореєю та росією після прес-релізу Білого дому.

Хоча ми не можемо визначити точну кількість контейнерів, перевезених одним кораблем, наші оцінки коливаються від мінімум 106 (на основі консервативного аналізу знімків від 27 жовтня, які не враховують контейнери з подвійними штабелями) до максимум 300 (за повідомленням Білого дому). За наявності документальних підтверджень щонайменше 5 поставок між двома країнами, загальна оцінка робить цифру в 1000 контейнерів цілком реалістичною.

Агентство Associated Press повідомило, що під час брифінгу для місцевих журналістів південнокорейські військові запідозрили Північну Корею у відправці невстановленої кількості балістичних ракет малої дальності (БРМД). Наша команда доклала чимало зусиль, щоб ретельно вивчити відправлення, в тому числі дослідити розміри вивантаженого з контейнерів вантажу. Однак жоден з них не відповідав очікуваним розмірам контейнерів для перевезення БРМД. Хоча існує ймовірність того, що ми могли пропустити цей конкретний контейнер або що для перевезення був використаний альтернативний маршрут, ми залишаємося дещо скептичними щодо повідомлень про постачання ракет з Північної Кореї до росії, але не можемо повністю відкинути цю можливість.

Джерело: Frontelligence