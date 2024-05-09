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російські війська увійшли в село на захід від Авдіївки і встановили там прапор СРСР – Bild

09 травня 2024, 15:33
російські війська увійшли в село на захід від Авдіївки і встановили там прапор СРСР – Bild
Фото: з вільного доступу
Аналітик зазначає, що південна і західна частини села Уманське, судячи з усього, поки залишаються під контролем української армії.

Окупанти увійшли в село Уманське на захід від Авдіївки і встановили там прапор СРСР.

Про це повідомляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

Аналітик зазначає, що після падіння Авдіївки українські війська тримали оборону на захід від міста на лінії Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке. Однак до кінця березня російські війська прорвали цю лінію і просунулися на захід.

Після цього ЗСУ зайняли оборону в наступних селах на захід, перше з яких - Уманське. Тепер російські війська увійшли і в нього і на пам'ятнику загиблим у Другій світовій війні встановили червоний прапор СРСР із серпом і молотом.

"російська армія вторгнення прорвала українську лінію оборони на захід від Орлівки і поставила радянський прапор у центрі Уманського. Південна і західна частини села, судячи з усього, поки залишаються під контролем української армії. Частина кадрів свідчить про запеклі атаки на українські окопи на схід від Уманського і відхід українських військ на захід північним боком озера поблизу села", - пише Рьопке.

 

СРСРАвдіївкавійна в Україніросія окупанти

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