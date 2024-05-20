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росію не запросили на похорон іранського президента – кремль

20 травня 2024, 13:54
росію не запросили на похорон іранського президента – кремль
Фото: Reuters
Уряд Ірану не запрошувала рф на траурні заходи через смерть в авіакатастрофі президента країни Ібрахіма Раїсі.

Про це сказав речник кремля Дмитро Пєсков.

"Традиція похорону не передбачає якихось церемоній за участю міжнародних представників, тому теж жодної інформації з цього приводу від наших іранських друзів немає", – заявив Пєсков, відповідаючи на запитання, чи не передбачається участь представників кремля чи уряду в траурних заходах в Ірані.

Він додав, що Іран не просив допомоги у спецслужб рф через загибель Раїсі.

Сьогодні стало відомо, що президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

Ми також писали, що смерть президента Ібрагіма Раїсі завдає удару іранському режиму.

 

КремльпохоронІбрахім Раїсі

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