росію не запросили на похорон іранського президента – кремль

Уряд Ірану не запрошувала рф на траурні заходи через смерть в авіакатастрофі президента країни Ібрахіма Раїсі.

Про це сказав речник кремля Дмитро Пєсков.

"Традиція похорону не передбачає якихось церемоній за участю міжнародних представників, тому теж жодної інформації з цього приводу від наших іранських друзів немає", – заявив Пєсков, відповідаючи на запитання, чи не передбачається участь представників кремля чи уряду в траурних заходах в Ірані.

Він додав, що Іран не просив допомоги у спецслужб рф через загибель Раїсі.

Сьогодні стало відомо, що президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі.

Ми також писали, що смерть президента Ібрагіма Раїсі завдає удару іранському режиму.