Смерть президента Ібрагіма Раїсі завдає удару іранському режиму – Financial Times
І не тому, що Раїсі був видатним президентом, який проводив радикальну політику, яка змінила майбутнє Ірану, пише британська газета Financial Times.
Від моменту обрання Раїсі президентом у 2021 році він вважався невід'ємною частиною планів Хаменеї зі зміцнення впливу прихильників жорсткого режиму та забезпечення плавного спадкоємства найвищої посади в республіці після смерті 85-річного верховного лідера.
"Ця тема домінувала в іранській політиці впродовж останнього десятиліття і буде домінувати надалі... Смерть Раїсі не матиме помітного впливу на ключові рішення у сфері внутрішньої і зовнішньої політики, які в кінцевому підсумку визначаються Хаменеї...", - пише видання.
Але після загибелі президента "Хаменеї та інші ключові центри влади мають терміново почати підготовку до наступних виборів, що є новим викликом для системи, яка переживає складний період своєї історії".
Згідно з іранською конституцією, голосування має бути проведено протягом 50 днів.
"...Можна очікувати, що багато іранців виплеснуть свій гнів, просто відмовившись від голосування. У 2021 році явка на президентських виборах уперше з часів ісламської революції 1979 року впала нижче 50%. Цього року на парламентських виборах явка була рекордно низькою - менше ніж 41%", - написано в статті.
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