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Смерть президента Ібрагіма Раїсі завдає удару іранському режиму – Financial Times

20 травня 2024, 12:02
Смерть президента Ібрагіма Раїсі завдає удару іранському режиму – Financial Times
Фото: DW
Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіатрощі, його загибель завдала шокового удару по ісламському режиму і його верховному лідеру аятоллі Алі Хаменеї, який є другим вищим керівником Іранської держави з 1989 року.

І не тому, що Раїсі був видатним президентом, який проводив радикальну політику, яка змінила майбутнє Ірану, пише британська газета Financial Times.

Від моменту обрання Раїсі президентом у 2021 році він вважався невід'ємною частиною планів Хаменеї зі зміцнення впливу прихильників жорсткого режиму та забезпечення плавного спадкоємства найвищої посади в республіці після смерті 85-річного верховного лідера. 

"Ця тема домінувала в іранській політиці впродовж останнього десятиліття і буде домінувати надалі... Смерть Раїсі не матиме помітного впливу на ключові рішення у сфері внутрішньої і зовнішньої політики, які в кінцевому підсумку визначаються Хаменеї...", - пише видання. 

Але після загибелі президента "Хаменеї та інші ключові центри влади мають терміново почати підготовку до наступних виборів, що є новим викликом для системи, яка переживає складний період своєї історії". 

Згідно з іранською конституцією, голосування має бути проведено протягом 50 днів.

"...Можна очікувати, що багато іранців виплеснуть свій гнів, просто відмовившись від голосування. У 2021 році явка на президентських виборах уперше з часів ісламської революції 1979 року впала нижче 50%. Цього року на парламентських виборах явка була рекордно низькою - менше ніж 41%", - написано в статті. 

Сьогодні стало відомо, що президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі

Гелікоптер шукали більше 9-ти годин.

 

 
ІранрежимІбрагім Раїсі

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