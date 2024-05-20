США та Європа наблизилися до використання активів рф для допомоги Україні – The New York Times

Міністри фінансів країн G7 сподіваються завершити розробку плану до зустрічі лідерів групи наступного місяця.

Про це йдеться в матеріалі американськоїх газети The New York Times.

США і Євросоюз об'єднують зусилля щодо плану використання відсотків, отриманих від заморожених активів російського центробанку, аби надати їх Україні.

Кошти будуть використані для військової та економічної допомоги

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що на столі залишається кілька варіантів використання 300 мільярдів доларів російських активів. Але, за її словами, найбільш перспективною ідеєю є надання країнами G7 кредиту Україні, який буде забезпечений прибутками і процентними доходами від російських активів, що знаходяться в Європі.

Міністри фінансів країн Великої сімки зустрінуться в Італії наприкінці цього тижня в надії завершити роботу над планом, який вони зможуть представити главам держав напередодні зустрічі лідерів групи, яка відбудеться наступного місяця.

"Я думаю, що ми бачимо значну зацікавленість серед усіх наших партнерів у кредитній структурі, яка б принесла потік несподіваних прибутків. Це дозволить отримати значну авансову суму, яка допоможе задовольнити потреби, які, як ми очікуємо, виникнуть в Україні як у військовому плані, так і в плані реконструкції", – заявила Єллен під час візиту до Німеччини.

Західні союзники вже кілька місяців обговорюють, як далеко можна зайти у використанні активів російського ЦБ. США вважають, що конфіскація цих грошей і передача їх Україні буде законною згідно з міжнародним правом. Водночас кілька європейських країн, включаючи Францію і Німеччину, насторожено ставляться до законності такого кроку, пише видання.

"Хоча США нещодавно ухвалили закон, який надасть адміністрації Байдена повноваження заарештовувати та конфісковувати російські активи, бажання діяти в унісон з Європою значною мірою відсунуло цю ідею на другий план",– написано в статті.

Разом з тим, цього місяця країни ЄС погодилися, що будуть готові використати 90% прибутку на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру. Решта 10% підуть на реконструкцію і нелетальні закупівлі, щоб задовольнити такі країни, як Ірландія, Австрія, Кіпр і Мальта, які є нейтральними у військовому відношенні.

Порядка 190 мільярдів євро активів російського центрального банку зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Вони приносять близько 3 млрд євро відсотків на рік, які могли б бути перераховані Україні, підкреслюють журналісти.

Використання відсотків як основи для кредиту могло б надати Україні набагато більшу суму грошей авансом – потенційно до 50 мільярдів доларів. Спосіб надання цих грошей все ще потребує опрацювання. Посередником міг би виступити Світовий банк або інша міжнародна установа.

Ще не ясно, як буде погашатися позика, якщо війна закінчиться до настання терміну погашення облігацій або якщо відсоткові ставки впадуть, що зробить надходження від активів недостатніми для погашення позики. Очікується, що ці деталі будуть обговорюватися міністрами фінансів під час їхньої зустрічі наприкінці цього тижня. Вони сподіваються, що зможуть надати Україні додаткові кошти вже цього літа.