росіяни поранили в Україні 1 345 дітей

Від початку повномасштабної війни загинули в Україні 546 дітей і 1345 були поранені.

Про це в Тelegram-каналі повідомив Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 1891 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 20 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 546 дітей загинули та понад 1345 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 531, Харківській - 373, Херсонській - 151, Дніпропетровській - 139, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 105.

Днями через обстрілу росіянами Харкова постраждали 13-річна дівчинка і 16-річний хлопець, а вчора через обстріл Харківського району Харківської області постраждала 8-річна дівчинка.

Нагадаємо, що вчора росія атакувала місце відпочинку людей біля Харкова: шестеро загинуло і 28 поранено.