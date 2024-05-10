Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Основні сили рф зосереджені на напрямку Авдіївка-Бахмут – Генштаб Естонії

10 травня 2024, 19:59
Основні сили рф зосереджені на напрямку Авдіївка-Бахмут – Генштаб Естонії
"росія продовжує спроби оточення та захоплення населеного пункту Часів Яр, де має певний успіх".

Бойові дії в Україні тривають на всій лінії фронту. Основна діяльність розгортається на північній і східній лініях фронту, в Луганській і Донецькій областях, йдеться у зведенні Генштабу Сил оборони Естонії.

Про це повідомляє ERR.

"Збройні сили російської федерації сконцентровані на напрямку Авдіївка-Бахмут. росія продовжує спроби оточення і захоплення населеного пункту Часів Яр, де має певний успіх. На цьому напрямку зосереджено близько 20 000 осіб", – зазначається у матеріалі.

На південній лінії фронту в Запорізькій області, кажуть у Генштабі Естонії, зберігається низька інтенсивність боїв. Суттєвих змін не спостерігається. ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на східному березі Дніпра.

"Наразі здійснюється формування Північного угруповання військ, але їхньої чисельності недостатньо для захоплення населених пунктів Харків або Суми. Однак це не виключає дрібномасштабних атак або спроб взяти під контроль ці населені пункти. Цілком імовірно, що для досягнення своїх цілей буде чинитися моральний тиск і спроби загострити бойову втому українців і західних країн", – наголошують військові.

російські війська також продовжують терористичні бомбардування цивільного населення України в прикордонних районах і здійснюють глибокі удари по її основних населених пунктах та енергетичних об'єктах.

У відомстві підкреслюють, що це є серйозною проблемою, оскільки електрика необхідна цивільному населенню для забезпечення водопостачання та функціонування лікарень.

Нагадаємо, російські війська атакують Харківську область України, намагаючись створити буферну зону. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що війська росії почали на Харківщині нову хвилю наступу.

АвдіївкаБахмутвійна в Українірозвідка Естонії

Останні матеріали

Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється