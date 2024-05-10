Основні сили рф зосереджені на напрямку Авдіївка-Бахмут – Генштаб Естонії

"росія продовжує спроби оточення та захоплення населеного пункту Часів Яр, де має певний успіх".

Бойові дії в Україні тривають на всій лінії фронту. Основна діяльність розгортається на північній і східній лініях фронту, в Луганській і Донецькій областях, йдеться у зведенні Генштабу Сил оборони Естонії.

Про це повідомляє ERR.

"Збройні сили російської федерації сконцентровані на напрямку Авдіївка-Бахмут. росія продовжує спроби оточення і захоплення населеного пункту Часів Яр, де має певний успіх. На цьому напрямку зосереджено близько 20 000 осіб", – зазначається у матеріалі.

На південній лінії фронту в Запорізькій області, кажуть у Генштабі Естонії, зберігається низька інтенсивність боїв. Суттєвих змін не спостерігається. ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на східному березі Дніпра.

"Наразі здійснюється формування Північного угруповання військ, але їхньої чисельності недостатньо для захоплення населених пунктів Харків або Суми. Однак це не виключає дрібномасштабних атак або спроб взяти під контроль ці населені пункти. Цілком імовірно, що для досягнення своїх цілей буде чинитися моральний тиск і спроби загострити бойову втому українців і західних країн", – наголошують військові.

російські війська також продовжують терористичні бомбардування цивільного населення України в прикордонних районах і здійснюють глибокі удари по її основних населених пунктах та енергетичних об'єктах.

У відомстві підкреслюють, що це є серйозною проблемою, оскільки електрика необхідна цивільному населенню для забезпечення водопостачання та функціонування лікарень.

Нагадаємо, російські війська атакують Харківську область України, намагаючись створити буферну зону. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що війська росії почали на Харківщині нову хвилю наступу.