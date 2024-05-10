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ПОЛІТИКА

російські війська атакують Харківську область України, намагаючись створити буферну зону – Reuters

10 травня 2024, 15:15
російські війська атакують Харківську область України, намагаючись створити буферну зону – Reuters
Фото: з вільного доступу
російські війська мають на меті відтіснити українські збройні сили на 10 кілометрів вглиб України. Українські війська намагаються стримувати окупантів.

російські загарбники посилено атакують північно-східний напрямок Харківської області, зокрема Вовчанськ, для створення буферної зони.

Про це повідомляє Reuters.

"російські війська розпочали наземну атаку на північному сході Харківської області, просунувшись на один кілометр біля прикордонного міста Вовчанськ з метою створення буферної зони", - зазначає видання з посиланням на високопоставлене українське військове джерело.

За його словами, з цією метою російські війська прагнуть відтіснити Збройні сили України на 10 кілометрів від російського кордону, і що українські захисники намагаються їх стримати.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що війська рф під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Як повідомили у Міноборони, атаку ворога було відбито, бої тривають.

Аналітичний проєкт DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони, писав, що противник намагається заходити та закріплятися вздовж кордону, зокрема в селах Стрілеча, Красне, Пильна і Борисівка. Також є спроби зайти в населені пункти Гатище та Плетенівка.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що війська росії почали на Харківщині нову хвилю наступу.

"Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами й артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати й підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога", — сказав президент на брифінгу в Києві з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою.

війнаХарківросія окупанти

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