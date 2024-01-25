Не дуже втішне зведення з Авдіївки. До того ж росія відновила операції з гелікоптерами – Frontelligence Insight

Черговий короткий огляд війни від проєкту Frontelligence Insight, заснованого українським офіцером резерву під псевдонімом @Tatarigami, якого читають західні військові. У свіжому огляді команда Frontelligence стисло аналізує оперативну ситуацію довкола Авдіївки та інформує про відновлення росіянами операцій з вертольотами на південному напрямку.

На кінець 2023 року Frontelligence Insight повідомляла про стабілізацію ситуації в Авдіївці. Останні події свідчать про погіршення ситуації для українських військ в Авдіївці. росіяни досягли обмежених успіхів у південному житловому районі, зумівши проникнути туди з піхотою, що знаменує собою помітний зсув від попередньо стабілізованих умов.

У той час як північна частина Авдіївки захищена Авдіївським коксохімом з потужними промисловими спорудами, південний район переважно складається з вразливих одно- та двоповерхових будинків, які можуть потрапити під артилерійський вогонь. Це створює сприятливі умови для відомого російського підходу: якщо не вдається захопити район, обстріляти його артилерією, ввести легку піхоту й захопити руїни.

Очевидні артилерійські удари, що просуваються від околиць до житлових районів, вказують на зсув у бік такого підходу. Хоча знімки не показують, хто контролює цю територію, вони віщують, що обороняти її буде дедалі важче, оскільки вона поступово перетворюється на руїни. Така ж вразливість поширюється і на прилеглі багатоповерхові житлові будинки, які вже були об'єктами руйнувань російськими ФАБами.

Ситуація на флангах залишається відносно стабільною, що дозволяє українським силам утримувати оборону Авдіївки. Аналіз аерофотознімків свідчить про постійне перенесення артилерійського вогню на північ від Авдіївки, на райони поблизу Новобахмутівки та Новокалинівки. Ця тенденція свідчить про те, що росіяни намагаються просунутися вздовж флангів Авдіївки і порушити українські логістичні лінії в більш тилових районах, які є менш захищеними.

Команда Frontelligence Insight продовжує спостерігати свіжі сліди від артилерійських обстрілів у Степовому, Бердичах та околицях, що свідчить про постійний тиск у цих районах, причому ділянка Степове-Бердичі залишається гарячою точкою.

Таким чином, ситуація в Авдіївці погіршилася для українських сил, які стикаються з поступовим витісненням із захищених житлових кварталів на тлі відсутності ефективних контрзаходів проти російської артилерії. Обмеженість артилерійських боєприпасів в Україні, що ускладнюється недостатніми європейськими поставками, а також перешкодами для допомоги з боку США через внутрішньополітичні проблеми, створили прогалину, якою користується росія, використовуючи свою перевагу в артилерійських боєприпасах, що постачаються з Ірану і, переважно, Північної Кореї. Безпілотники FPV залишаються ключовим інструментом захисту України від російських нападів, в той час як росіяни ефективно використовують їх для перекриття українських логістичних маршрутів і нанесення прицільних артилерійських/повітряних ударів.

Відновлення російських вертолітних операцій. росія пристосовується

Команда Frontelligence Insight раніше виявила вертолітну базу FARP (передовий пункт озброєння та дозаправки) у Стрілковому. Після ударів українських ракет ATACMS по російських аеродромах у Луганську та Бердянську, база була покинута росіянами і донедавна не використовувалася.

Нещодавні супутникові знімки від січня 2024 року свідчать про присутність російських вертольотів на базі. Аналіз за кілька днів показує, що росіяни утримують не більше 3-4 гелікоптерів одночасно. Крім того, гелікоптери виглядають більш розосередженими, незважаючи на обмежений простір.

Frontelligence Insight постійно наголошує на тому, що росіяни пристосовуватимуться до західної зброї, яка постачається в Україну. Ми вважаємо, що справжня ефективність вимагає достатнього постачання цієї зброї для досягнення довготривалої зміни балансу сил, а не лише тимчасового покращення. Коли зброя надається в невеликій кількості, вона дає короткострокову перевагу, і хоча оперативний успіх можливий за сприятливих умов, ворог з часом адаптується і мінімізує цю перевагу.

Frontelligence Insight вже писала про те, як російська логістика адаптується до цих змін, і ми продовжимо надавати оновлення протягом наступних тижнів, оскільки ми зібрали значну кількість інформації про зміни в російській військовій інфраструктурі.

Джерело: Frontelligence