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"Батьківщина" назвала першу п'ятірку виборчого списку

Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" назвала першу п'ятірку свого виборчого списку кандидатів у народні депутати в багатомандатному виборчому округу
Список очолила лідер партії Юлія Тимошенко.
"Батьківщина" назвала першу п Фото: УНІАН

Далі йдуть народний депутат, лідер партії "Основа" Сергій Тарута; колишній голова СБУ, голова партії "Громадсько-політичний рух "Справедливість" Валентин Наливайченко; заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв і депутат від партії "Батьківщини" Олена Кондратюк, йдеться в "Укрінформ".

 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив учасників політсили "Слуга народу", а також 9 червня Петро Порошенко представив першу десятку "Європейської Солідарності".

 

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10 06 2019 11:23
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