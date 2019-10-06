"Батьківщина" назвала першу п'ятірку виборчого списку Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" назвала першу п'ятірку свого виборчого списку кандидатів у народні депутати в багатомандатному виборчому округу

Список очолила лідер партії Юлія Тимошенко.

Фото: УНІАН

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