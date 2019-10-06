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"Батьківщина" назвала першу п'ятірку виборчого списку
Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" назвала першу п'ятірку свого виборчого списку кандидатів у народні депутати в багатомандатному виборчому округу
Фото: УНІАН
Далі йдуть народний депутат, лідер партії "Основа" Сергій Тарута; колишній голова СБУ, голова партії "Громадсько-політичний рух "Справедливість" Валентин Наливайченко; заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв і депутат від партії "Батьківщини" Олена Кондратюк, йдеться в "Укрінформ".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив учасників політсили "Слуга народу", а також 9 червня Петро Порошенко представив першу десятку "Європейської Солідарності".
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10 06 2019 11:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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