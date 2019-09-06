Партія "Слуга народу" Зеленського представляє кандидатів у Раду, - НАЖИВО, - ОНОВЛЕНО
Зеленський заявив, що партія представить 100 учасників партії. За його словами, команда формувалась із "експертів, облич з регіонів та тих, хто подав інтернет-заявку". "У нас було мало часу, щоб усіх їх перевірити на доброчесність. Тому сподіваємося на журналістів та громадськість, яка допоможе проаналізувати наші помилки і ми їх виправимо", – заявив він.
Також під час промови Зеленський заявив, що за "кнопкодавство" депутатів будуть позбавляти мандату.
Оновлення
Партія "Слуга народу" оголосила список на вибори:
Дмитро Разумков, глава партії "Слуга народу";
Руслан Стефанчук, представник Володимира Зеленського у Верховній Раді;
Ірина Венедиктова, судовий експерт;
Давид Арахамія (Давид Браун), волонтер, бізнесмен;
Галина Янченко, депутат Київради;
Михайло Федоров, радник Володимира Зеленського;
Олександр Корнієнко, глава виборчого штабу;
Анастасія Красносільска, єксперт з податкового та антикорупційного законодавства;
Олександр Ткаченко, гендиректор "1+1";
Жан Беленюк, чемпіон світу з греко-римської боротьби;
Сергій Бабак, директор освітніх програм Українського інституту майбутнього;
Владислав Криклій;
Олена Шуляк;
Дмитро Наталуха;
Єлизавета Ясько;
Олексій Боржель;
Андрій Герус;
Михайло Радуцький;
Денис Монастирський;
Данило Гетманцев.
Разумков сказав, що партія буде проводити "постпраймериз". Протягом місяця громадськість може надсилати зауваження з приводу кандидатів.
Нагадаємо, що Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня представляє першу десятку списку.
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