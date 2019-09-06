Партія "Слуга народу" Зеленського представляє кандидатів у Раду, - НАЖИВО, - ОНОВЛЕНО

Команда формувалась із "експертів, облич з регіонів та тих, хто подав інтернет-заявку"

Партія "Слуга народу" президента Володимира Зеленського проводить з'їзд у Ботанічному саду Києва і представляє учасників політсили, які братимуть участь у дострокових виборах Верховної Ради 21 липня 2019 року.

Зеленський заявив, що партія представить 100 учасників партії. За його словами, команда формувалась із "експертів, облич з регіонів та тих, хто подав інтернет-заявку". "У нас було мало часу, щоб усіх їх перевірити на доброчесність. Тому сподіваємося на журналістів та громадськість, яка допоможе проаналізувати наші помилки і ми їх виправимо", – заявив він.

Також під час промови Зеленський заявив, що за "кнопкодавство" депутатів будуть позбавляти мандату.

Оновлення

Партія "Слуга народу" оголосила список на вибори:

Дмитро Разумков, глава партії "Слуга народу";

Руслан Стефанчук, представник Володимира Зеленського у Верховній Раді;

Ірина Венедиктова, судовий експерт;

Давид Арахамія (Давид Браун), волонтер, бізнесмен;

Галина Янченко, депутат Київради;

Михайло Федоров, радник Володимира Зеленського;

Олександр Корнієнко, глава виборчого штабу;

Анастасія Красносільска, єксперт з податкового та антикорупційного законодавства;

Олександр Ткаченко, гендиректор "1+1";

Жан Беленюк, чемпіон світу з греко-римської боротьби;

Сергій Бабак, директор освітніх програм Українського інституту майбутнього;

Владислав Криклій;

Олена Шуляк;

Дмитро Наталуха;

Єлизавета Ясько;

Олексій Боржель;

Андрій Герус;

Михайло Радуцький;

Денис Монастирський;

Данило Гетманцев.

Разумков сказав, що партія буде проводити "постпраймериз". Протягом місяця громадськість може надсилати зауваження з приводу кандидатів.

Нагадаємо, що Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня представляє першу десятку списку.