"Європейська солідарність": Порошенко оголошує першу десятку списку партії
"Ми претендуємо на те щоб виграти вибори, але йдемо не за посадами", – заявив Порошенко, повідомляє "Громадське".
Метою партії як і на президентських виборах він назвав до 2023 року досягти критеріїв для подачі заявок до НАТО і ЄС з тим, щоб стати членами цих структур до 2025-2027 рр.
У першій десятці списку партії нинішній спікер парламенту Андрій Парубій, якого Порошенко назвав "фантастичним патріотом України".
"На противагу Медведчукам в парламенті має бути українська сила. Це не іграшки і не КВН", – заявив Парубій.
Другою Порошенко представив Ірину Геращенко, нині віце-спікерку Ради.
Під час виступу Порошенко згадав учасників Студії Квартал 95 Володимира Зеленського: "Хтось призначає кадри з 95 кварталу, для нас важливіші ті, хто прийшов з 95 бригади", після – представив командувача десантно-штурмових військ 95 бригади Збройних сил України Михайла Забродського. Наступною Порошенко представив співачку Софію Федину.
Також у першій п'ятірці лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Раніше він заявив, що кримські татари будуть у конструктивній опозиції до Зеленського.
До першої десятки списку також увійшли:
волонтерка, доброволиця Яна Зінкевич;
екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка;
віце-прем‘єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе;
заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
Нагадаємо, що кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".
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