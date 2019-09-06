Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Європейська солідарність": Порошенко оголошує першу десятку списку партії

"Ми претендуємо на те щоб виграти вибори, але йдемо не за посадами"
Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня представляє першу десятку списку.
"Європейська солідарність": Порошенко оголошує першу десятку списку партії Фото: Українська правда

"Ми претендуємо на те щоб виграти вибори, але йдемо не за посадами", – заявив Порошенко, повідомляє "Громадське".

Метою партії як і на президентських виборах він назвав до 2023 року досягти критеріїв для подачі заявок до НАТО і ЄС з тим, щоб стати членами цих структур до 2025-2027 рр.

У першій десятці списку партії нинішній спікер парламенту Андрій Парубій, якого Порошенко назвав "фантастичним патріотом України".

"На противагу Медведчукам в парламенті має бути українська сила. Це не іграшки і не КВН", – заявив Парубій.

Другою Порошенко представив Ірину Геращенко, нині віце-спікерку Ради.

Під час виступу Порошенко згадав учасників Студії Квартал 95 Володимира Зеленського: "Хтось призначає кадри з 95 кварталу, для нас важливіші ті, хто прийшов з 95 бригади", після – представив командувача десантно-штурмових військ 95 бригади Збройних сил України Михайла Забродського. Наступною Порошенко представив співачку Софію Федину.

Також у першій п'ятірці лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Раніше він заявив, що кримські татари будуть у конструктивній опозиції до Зеленського.

До першої десятки списку також увійшли:

волонтерка, доброволиця Яна Зінкевич;

екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка;

віце-прем‘єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе;

заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Нагадаємо, що кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2019 11:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.