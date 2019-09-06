"Європейська солідарність": Порошенко оголошує першу десятку списку партії

"Ми претендуємо на те щоб виграти вибори, але йдемо не за посадами"

Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня представляє першу десятку списку.

"Ми претендуємо на те щоб виграти вибори, але йдемо не за посадами", – заявив Порошенко, повідомляє "Громадське".

Метою партії як і на президентських виборах він назвав до 2023 року досягти критеріїв для подачі заявок до НАТО і ЄС з тим, щоб стати членами цих структур до 2025-2027 рр.

У першій десятці списку партії нинішній спікер парламенту Андрій Парубій, якого Порошенко назвав "фантастичним патріотом України".

"На противагу Медведчукам в парламенті має бути українська сила. Це не іграшки і не КВН", – заявив Парубій.

Другою Порошенко представив Ірину Геращенко, нині віце-спікерку Ради.

Під час виступу Порошенко згадав учасників Студії Квартал 95 Володимира Зеленського: "Хтось призначає кадри з 95 кварталу, для нас важливіші ті, хто прийшов з 95 бригади", після – представив командувача десантно-штурмових військ 95 бригади Збройних сил України Михайла Забродського. Наступною Порошенко представив співачку Софію Федину.

Також у першій п'ятірці лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Раніше він заявив, що кримські татари будуть у конструктивній опозиції до Зеленського.

До першої десятки списку також увійшли:

волонтерка, доброволиця Яна Зінкевич;

екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка;

віце-прем‘єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе;

заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Нагадаємо, що кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".