У Медведчука та Льовочкіна назвали першу десятку "Опозиційної платформи"
Медведчук та інші нардепи партії під час з'їзду підтримували риторику "об’єднання". Зокрема, нардепи Сергій Льовочкін, Наталя Королевська, повідомляє "Українська правда".
На з’їзді запропонували список першої десятки партії: Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Сергій Льовочкін, Наталя Королевська, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак.
За словами Бойка, команда "Опозиційної платформи – За життя" буде боротися за скасування закону про мову, скасування закону про освіту, скасування закону про люстрацію, скасування закону про декомунізацію, перейменування церкви.
Також на з'їзді Льовочкін назвав "майбутнього прем'єр-міністра" від партії - це Бойко:
"Вибираючи парламент, Україна вибере новий уряд і нового прем'єр-міністра. Відмінність нашої команди від інших в тому, що у нас є майбутній прем'єр-міністр. Це - Юрій Бойко", - сказав Льовочкін.
За його словами, Бойко знає, що потрібно робити і як потрібно робити.
"Він пройшов нелегку виборчу кампанію, він прожив складне і змістовне життя. Він знає і вміє працювати. З ним разом на вибори йде величезна команда "Опозиційна платформа - За життя", - сказав Сергій Льовочкін.
Депутат вважає, що його партія здатна сформувати уряд.
Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.
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