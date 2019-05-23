Указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді
"Спільна справа" оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради до Верховного суду України”, - написав координатор громадянського руху "Спільна справа" Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook, інформує "Укрінформ".
На його переконання, вибори мають відбуватися за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації.
Додамо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Нагадаємо, що Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи.
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