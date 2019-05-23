Указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді

Указ Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради оскаржено у Верховному суді.

"Спільна справа" оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради до Верховного суду України”, - написав координатор громадянського руху "Спільна справа" Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook, інформує "Укрінформ".

На його переконання, вибори мають відбуватися за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації.

Додамо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".