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Указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді

"Спільна справа" оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради
Указ Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради оскаржено у Верховному суді.
Указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді Фото: Адміністрація Президента / Михайло Марків

"Спільна справа" оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради до Верховного суду України”, - написав координатор громадянського руху "Спільна справа" Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook, інформує "Укрінформ".

На його переконання, вибори мають відбуватися за відкритими списками і кандидати мають подавати декларації.

Додамо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Нагадаємо, що Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи.

 

 

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23 05 2019 12:18
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