Рада не підтримала законопроекти Зеленського

Верховна Рада відмовилася змінювати виборче законодавство, не включивши законопроекти президента Володимира Зеленського до порядку денного позачергового засідання.

За включення президентського законопроекту №10319 в порядок денний проголосували лише 92 депутати. За включення до порядку денного поправок в закон про публічні закупівлі (законопроект №10317) проголосували 127 депутатів.

Після цього спікер Андрій Парубій закрив позачергове засідання.

Таким чином, позачергові вибори до Верховної Ради 21 липня пройдуть за змішаною пропорційно-мажоритарною системою з 5%-им виборчим бар'єром.

Законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарки був на сайті парламенту під №10319.

У розподілі мандатів депутатів братимуть участь ті партії, виборчі списки яких за підсумками голосування набрали не менше 3% голосів виборців, які взяли участь в голосуванні (зараз - 5%).

Законопроект пропонує уточнити норму про проживання на території України, яка є однією з вимог для балотування. Вона дозволяє проживати на територі країни всього півроку (180 днів) протягом року.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запропонував скасувати мажоритарну систему виборів та знизити прохідний бар'єр до Верховної Ради з 5% до 3%.