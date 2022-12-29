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ПОЛІТИКА

Обмін Медведчука вирішувався на рівні розвідок, а добро давав Зеленський – Єрмак

29 грудня 2022, 18:33
Обмін Медведчука вирішувався на рівні розвідок, а добро давав Зеленський – Єрмак
Фото: РБК-Україна
Переговори щодо обміну народного депутата Віктора Медведчука проходили на рівні української та російської розвідок. Такий крок схвалив президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
 
"Він (обмін Медведчука – ред.) вирішувався на рівні розвідок. Єдиний канал спілкування сьогодні – це на рівні розвідки. Добро на його обмін давав Зеленський", – розповів Єрмак.
 
За його словами, про всю інформацію, яка стосується обміну військовополоненими, президенту доповідають начальник ГУР Кирило Буданов і секретар координаційного штабу з питань полонених Дмитро Усов.
 
Також керівник ОП зазначив, що, на його думку, Україна не "продешевила" з обміном Медведчука, оскільки спочатку додому хотіли повернути 50 захисників, а у результаті звільнили 215.
 
Єрмак наголосив, що нардеп розповів усю необхідну інформацію Службі безпеки України.
 
 
При цьому росія повернула кума путіна Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.
Віктор МедведчукВолодимир Зеленськийобмін полоненимиГУРАндрій Єрмак ОП

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