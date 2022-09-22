CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУ рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, серед яких - 108 бійців "Азову".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових в обмін на Медведчука
Це найпотужніший результат, який ми досягли з початку повномасштабного вторгнення РФ
Фото: Україна повернула з полону 215 військових (t.me/SBUkr)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.
"Це найпотужніший результат, який ми досягли з початку повномасштабного вторгнення РФ", - зазначив посадовець.
Єрмак розповів, що повернули дуже багато відомих українських захисників: Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламара, Олега Хоменка, Євгенія Бову, Дениса Шлегу, Катерину Поліщук, Мар'яну Момонову та інших.
Серед звільнених військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби, ДССТ, а також двоє цивільних. З повним списком звільнених можна ознайомитися за посиланням.
"Згідно з домовленостями, досягнутими із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, п'ятеро наших командирів у Туреччині під його гарантіями захисту та безпеки", - зазначив глава ОП.
Окрім цього, посадовець підтвердив повернення з російського полону 10 іноземних бійців.
Україна віддала на обмін Медвечука
Виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк розповів, що Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука у рамках обміну полоненими.
"Медведчук - це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ", - сказав він.
Нагадаємо, що з російського полону звільнили ще 10 іноземців.
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