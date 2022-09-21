ПОЛІТИКА НОВИНИЗвільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен СалманаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З російського полону звільнили 10 іноземців
Фото: odnako.su
росія звільнила з полону 10 іноземних військових.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана.
Зокрема, із полону нібито повернулися громадяни США, Великобританії, Швеції, Хорватії та Марокко.
Військові відомства рф та України цю інформацію ніяк не коментують.
Як раніше повідомляв iPress, в полоні у бойовиків "ДНР" помер 45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі.
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21 09 2022 21:42 МЕДІА
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