З російського полону звільнили 10 іноземців

Звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана

Фото: odnako.su

росія звільнила з полону 10 іноземних військових. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана. Зокрема, із полону нібито повернулися громадяни США, Великобританії, Швеції, Хорватії та Марокко. Військові відомства рф та України цю інформацію ніяк не коментують. Як раніше повідомляв iPress, в полоні у бойовиків "ДНР" помер 45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі

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